Los principales cambios de Súper Rugby Américas

Sin TMO y con roja de 20 minutos, el reglamento con el que jugará Capibaras

Arrancó la edición 2026 con la victoria de Tarucas y este sábado hay doble cartelera: Pampas en Paraguay y la acción en Rosario. El sábado 28 se espera una multitud en Sauce Viejo: llega Cobras de Brasil al “Santa”.