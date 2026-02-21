Sin TMO y con roja de 20 minutos, el reglamento con el que jugará Capibaras
Arrancó la edición 2026 con la victoria de Tarucas y este sábado hay doble cartelera: Pampas en Paraguay y la acción en Rosario. El sábado 28 se espera una multitud en Sauce Viejo: llega Cobras de Brasil al “Santa”.
ROSARIO (Especial).- Arrancó con todo una nueva edición del Súper Rugby Américas, que tiene el condimento especial del debut de Capibaras XV, la franquicia de rugby del Litoral. La señal de ESPN llegará a miles de hogares con la pasión ovalada en todo el continente.
Además del debut de Litoral Rugby, aparecieron dos decisiones que ganaron visibilidad pública en los medios hace un par de días. “No se porqué tanto revuelo en la prensa…nosotros ya estábamos al tanto desde hace mucho tiempo”, dicen los uruguayos que representan la franquicia de Peñarol Rugby.
Dicho sea de paso, pensando en la revancha con los carboneros, es casi un hecho que el partido se jugará en la cercana (para los santafesinos, obvio) ciudad de Paysandú, donde hace poco fue Colón invitado en el marco de la Serie Río de La Plata. En cuanto al horario, arrancaría a las 17.
Con su debut en el Súper Rugby Américas, Capibaras XV se une a las principales franquicias del continente, prometiendo ser un fuerte contendiente. Foto: Fernando Nicola
Volviendo a los cambios que impactarán de lleno en el reglamento 2026, sobresalen dos cuestiones:
1) No habrá uso de TMO, una especie de VAR como el del fútbol. En el TMO (Television Match Official), tanto el árbitro como los asistentes de video pueden pedir una revisión de una situación: en el rugby el TMO sugiere la revisión al Oficial de Partido y este decide si acudir o no a la revisión. La intervención está limitada a ciertos aspectos del juego: el que tiene la decisión final es el árbitro principal y este asiste a la revisión, sea en un monitor o mediante una pantalla.Al no activar TMO, en el torneo que jugará Capibaras XV todas las decisiones que tome el referee durante el encuentro serán finales. En 2026, el Súper Rugby Américas no utilizará el TMO (oficial de televisión). El objetivo de esta decisión está fundamentado en la búsqueda de mayor fluidez del juego, menos detenciones, empoderando también a los oficiales de partido en sus tomas de decisiones.
2) Las tarjetas rojas. Además, el Súper Rugby Américas acordó, junto con las franquicias participantes, que todas las tarjetas rojas, tendrán una extensión de 20 minutos. Cumplido ese período, el equipo infractor podrá completar sus quince jugadores con un jugador que esté en el banco de suplentes en ese momento. Eso sí, no podrá reingresar el jugador expulsado, quien, finalizado el partido deberá participar de los procesos disciplinarios que definirán si merece una sanción posterior. O sea, los jugadores expulsados ya no podrán volver a entrar.
Las nuevas disposiciones en el reglamento buscan mejorar la dinámica del juego, haciendo de cada partido una experiencia más fluida y emocionante.
Como se sabe, por primera vez ocho competirán franquicias, una más respecto a 2025 y será Capibaras XV.
La franquicia de Litoral Rugby se suma a los siete animadores del ciclo anterior: Dogos XV, radicado en Córdoba; Pampas, ubicado en Buenos Aires; Tarucas, instalado en Tucumán; Peñarol, un mojón grande de la historia deportiva de Montevideo; Cobras Brasil XV, que tiene sede en San Pablo; Yacaré, oriundo de Asunción, Paraguay, y Selknam, arraigado en Santiago, detrás de la Cordillera de los Andes.
Después de estrenar competencia en el Hipódromo de Rosario ante Peñarol, Capibaras XV mudará localía a Sauce Viejo, en las impecables instalaciones de Santa Fe Rugby. El juego, con luces que se estrenarán oficialmente (hubo prueba contra Pumitas), arrancará el sábado 28 de febrero desde las 20.30.