Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Juegan Capibaras XV contra Peñarol; seguí el partido en vivo

El equipo está compuesto por las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Carlos Fertonani, es el CEO de la franquicia que busca revalidar la historia regional.

Gran primer tiempo para los locales. Foto: Marcelo Manera.Gran primer tiempo para los locales. Foto: Marcelo Manera.
Por: 

Desde las 20.30 en el Hipódromo de Rosario, hace su presentación oficial en el Súper Rugby Américas Capibaras XV ante Peñarol de Montevideo, campeón defensor y el más ganador de la historia del torneo.

La información, minuto a minuto

Sábado 21.02

21:20 Final del primer tiempo

Capibaras XV lidera el marcador al cierre de los primeros 40 minutos.

Sábado 21.02

21:20 TRY para Capibaras XV!

Sobre el cierre de la primera mitad, Rossetto anotó su segundo TRY y el tercero para el equipo del litoral. Baronio completó con el penal. 21-0.

Sábado 21.02

21:15 Peñarol marró un penal

Ferrario malogró lo que era el descuento de los visitantes a los 37 minutos. Capibaras sostiene la ventaja 14-0.

Sábado 21.02

21:11 Peñarol salvó el tercer TRY del local

Los uruguayos resistieron con fuerza el embate de Capibaras XV pasados los 30 minutos.

Sábado 21.02

21:04 TRY para Capibaras !

Franco Rossetto conquistó el segundo TRY para los locales. Baronio completó el penal. 14-0 para Capibaras XV.

Sábado 21.02

21:00 Partido parejo en Rosario

Pasados los 20 minutos, los uruguayos buscan igualar el marcador. Capibaras XV resiste y busca dar otro golpe.

Sábado 21.02

20:54 Buen pasaje de Capibaras

Los locales sostenían la ventaja a los 17 minutos del primer tiempo.

Sábado 21.02

20:46 TRY para Cabiparas!

A los 10 minutos de la primera parte, Capibaras abre el marcador con Ignacio Gandini. Con el penal convertido. El resultado favorable es 7-0 tras el penal convertido de Baronio.

Sábado 21.02

20:40 Primeros cinco minutos intensos

Sábado 21.02

20:37 Comenzó el partido

Sábado 21.02

20:20 Cancha llena en Rosario

Desde el drone de El Litoral comandado por Fernando Nicola se puede apreciar la postal del Hipódromo de Rosario.

Sábado 21.02

20:15 Últimos movimientos antes del partido

Sábado 21.02

20:00 El Litoral en la previa

Sábado 21.02

19:30 Autoridades

Damián Schneider. Asistentes: Federico Solari, Luca Solda.

Sábado 21.02

19:15 Formaciones

Capibaras XV: 1. Diego Correa, 2. Manuel Cuneo, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini, 7. Jerónimo Gómez Vara, 8. Manuel Bernstein, 9. Alejo Sugasti, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Franco Rossetto, 12. Guido Chesini, 13. Bruno Heit, 14. Gino Dicapua, 15. Tomás Sigura

Suplentes: 16. Federico Cescut, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Lisandro Dipierri, 19. Ignacio Gallo, 20. Felipe Villagrán, 21. Juan Lovell, 22. Ignacio Dogliani, 23. Bautista Estellés

Peñarol: 1. Francisco Suárez, 2. Joaquín Myszka, 3. Agustín Iglesias, 4. Bautista Cat, 5. Manuel Rosmarino, 6. Pedro Suárez, 7. Lucas Bianchi, 8. Manuel Ardao, 9. Alejandro Molinas, 10. Justo Ferrario, 11. Ignacio Facciolo, 12. Joaquín Suárez, 13. Juan Manuel Alonso, 14. Tomás Baca Castex, 15. Santiago Marolda

Suplentes: 16. Sebastián Pérez, 17. Mateo Perillo, 18. Juan Francisco Bessio, 19. José Ignacio Rodríguez, 20. Ignacio Merl, 21. Francisco Lawlor, 22. Icaro Amarillo, 23. Alfonso Perillo

Sábado 21.02

19:00 Así luce el vestuario de Capibaras XV


Capibaras XV
Rugby
Súper Rugby Américas
Rosario

