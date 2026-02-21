Juegan Capibaras XV contra Peñarol; seguí el partido en vivo

Desde las 20.30 en el Hipódromo de Rosario, hace su presentación oficial en el Súper Rugby Américas Capibaras XV ante Peñarol de Montevideo, campeón defensor y el más ganador de la historia del torneo.
El equipo está compuesto por las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Carlos Fertonani, es el CEO de la franquicia que busca revalidar la historia regional.
Desde las 20.30 en el Hipódromo de Rosario, hace su presentación oficial en el Súper Rugby Américas Capibaras XV ante Peñarol de Montevideo, campeón defensor y el más ganador de la historia del torneo.
La información, minuto a minuto
Capibaras XV lidera el marcador al cierre de los primeros 40 minutos.
Sobre el cierre de la primera mitad, Rossetto anotó su segundo TRY y el tercero para el equipo del litoral. Baronio completó con el penal. 21-0.
Ferrario malogró lo que era el descuento de los visitantes a los 37 minutos. Capibaras sostiene la ventaja 14-0.
Los uruguayos resistieron con fuerza el embate de Capibaras XV pasados los 30 minutos.
Franco Rossetto conquistó el segundo TRY para los locales. Baronio completó el penal. 14-0 para Capibaras XV.
Pasados los 20 minutos, los uruguayos buscan igualar el marcador. Capibaras XV resiste y busca dar otro golpe.
Los locales sostenían la ventaja a los 17 minutos del primer tiempo.
A los 10 minutos de la primera parte, Capibaras abre el marcador con Ignacio Gandini. Con el penal convertido. El resultado favorable es 7-0 tras el penal convertido de Baronio.
Desde el drone de El Litoral comandado por Fernando Nicola se puede apreciar la postal del Hipódromo de Rosario.
Damián Schneider. Asistentes: Federico Solari, Luca Solda.
Capibaras XV: 1. Diego Correa, 2. Manuel Cuneo, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini, 7. Jerónimo Gómez Vara, 8. Manuel Bernstein, 9. Alejo Sugasti, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Franco Rossetto, 12. Guido Chesini, 13. Bruno Heit, 14. Gino Dicapua, 15. Tomás Sigura
Suplentes: 16. Federico Cescut, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Lisandro Dipierri, 19. Ignacio Gallo, 20. Felipe Villagrán, 21. Juan Lovell, 22. Ignacio Dogliani, 23. Bautista Estellés
Peñarol: 1. Francisco Suárez, 2. Joaquín Myszka, 3. Agustín Iglesias, 4. Bautista Cat, 5. Manuel Rosmarino, 6. Pedro Suárez, 7. Lucas Bianchi, 8. Manuel Ardao, 9. Alejandro Molinas, 10. Justo Ferrario, 11. Ignacio Facciolo, 12. Joaquín Suárez, 13. Juan Manuel Alonso, 14. Tomás Baca Castex, 15. Santiago Marolda
Suplentes: 16. Sebastián Pérez, 17. Mateo Perillo, 18. Juan Francisco Bessio, 19. José Ignacio Rodríguez, 20. Ignacio Merl, 21. Francisco Lawlor, 22. Icaro Amarillo, 23. Alfonso Perillo