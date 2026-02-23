Es el próximo rival de Capibaras XV

Cobras juega hoy con Dogos y el sábado pisa Santa Fe Rugby

El partido entre cordobeses y brasileros se postergó porque el paro de la semana pasada complicó los vuelos. Arranca a las 20 en Córdoba Athletic Club: con arbitraje de Gonzalo de Achával se podrá seguir en vivo por ESPN 4.