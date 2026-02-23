Cobras juega hoy con Dogos y el sábado pisa Santa Fe Rugby
El partido entre cordobeses y brasileros se postergó porque el paro de la semana pasada complicó los vuelos. Arranca a las 20 en Córdoba Athletic Club: con arbitraje de Gonzalo de Achával se podrá seguir en vivo por ESPN 4.
Capibaras XV vuelve a Sauce Viejo.Créditos: Manuel Fabatia
En Casa Capibaras hay una cita obligada este lunes a las 20, más allá de la frase “hoy es día libre y comemos todos milanesas”: espiar al próximo rival que será Cobras, la franquicia que representa al rugby de Brasil y que visitará al más que respetable Dogos en La Docta. Después de debutar en Córdoba, los brazucas pisarán Sauce Viejo: este sábado desde las 18.30 se medirán ante Capibaras XV en Sauce Viejo.
El encuentro (originalmente programado para el viernes pasado) se postergó por las complicaciones logísticas derivadas del paro general, que impidió el viaje a tiempo del conjunto brasileño. Bajo el arbitraje de Gonzalo de Achával, se podrá seguir en vivo por ESPN 4.
La franquicia brasileña inicia una nueva etapa luego de dos años muy malos en cuanto a sus resultados, donde sólo ganó dos partidos sobre 24 jugados. La llegada de Rosko Specman revolucionó al rugby de la región, por la jerarquía que tiene el wing sudafricano y lo que puede aportarle a un país que necesitaba dar un golpe de efecto para poder resurgir.
El próximo rival será Cobras Créditos: Manuel Fabatia
Cobras es una verdadera incógnita, habrá que ver cómo encajarán en su estructura las nuevas incorporaciones y cómo se reflejará dentro de la cancha. El aporte del rugby sudafricano, sin dudas, será una de las claves para que sea posible ese cambio. Además de la llegada de Specman habrá refuerzos en puestos claves de la columna vertebral del equipo: dos medios-scrum, un segunda línea, un hooker y un wing. El aporte argentino llegará en la primera línea, con dos pilares y un hooker, más la llegada del ex apertura de San Martín, Julián Leszczynski
El favoritismo de Dogos XV tiene sustento: su recorrido en temporadas anteriores lo posiciona como un candidato natural al título. La franquicia alcanzó la final en sus tres participaciones previas y se consagró campeona en 2024 después de vencer a Pampas en la cancha del CASI. En 2023 y 2025 quedó a un paso, tras caer en la definición ante Peñarol en Uruguay. Esa regularidad competitiva lo ubica nuevamente como el equipo a vencer.
Para esta edición, el plantel presenta un promedio de edad cercano a los 22 y 23 años, con jugadores de experiencia en Argentina XV y Los Pumitas, más la aparición de jóvenes que buscan consolidarse en el alto rendimiento. La temporada marca además el inicio de una nueva etapa bajo la conducción de Diego Ghiglione, anteriormente entrenador de forwards y ahora responsable principal del staff. Lo acompañan Stéfano Ambrosio en backs y Galo Álvarez Quiñones en los delanteros.
El plantel presenta un promedio de edad cercano a los 22 y 23 años Créditos: Manuel Fabatia
Desde su llegada al Súper Rugby Americas, en el 2023, Dogos XV se enfrentó seis veces con la franquicia brasileña y en todas fueron victorias cordobesas. Las del año pasado fueron con las mayores diferencias, goleadas por 80 a 29 en Córdoba, y 74 a 15, en Brasil. En la temporada 2024 las victorias fueron por 31 a 9 y 29 a 6 mientras que en el año 2023 fueron por 45 a 29 y 31 a 14. Así se anuncian: