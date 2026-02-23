Federico Cescut, el chico de Santa Fe Rugby

El sueño del pibe: debut y try con solo 18 años en Capibaras XV

El plantel volvió a los ensayos este lunes pensando en el gran partido contra Cobras de Brasil en Sauce Viejo, este sábado desde las 18.30. Una tremenda expectativa por la franquicia, después de haber aplastado al multicampeón Peñarol de Montevideo.