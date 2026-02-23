El sueño del pibe: debut y try con solo 18 años en Capibaras XV
El plantel volvió a los ensayos este lunes pensando en el gran partido contra Cobras de Brasil en Sauce Viejo, este sábado desde las 18.30. Una tremenda expectativa por la franquicia, después de haber aplastado al multicampeón Peñarol de Montevideo.
Federico Cescut, un hooker de apenas de 18 años Créditos:Martín Perego
Si algo daba vueltas por todos lados el sábado a la noche en el Hipódromo de Rosario era la palabra alegría en el Mundo Capibaras.Es que el esfuerzo de una dura pretemporada y la presión de jugar, de local, el primer partido de la historia del rugby profesional en modo franquicia eran obstáculos que el grupo se había propuesto superar como el primer gran desafío de la temporada.
Lo otro, que hoy parece una anécdota por la falta de equivalencias en juego y resultado, era el rival: Peñarol llegaba como último ganador delSúper Rugby Américas 2025 y tricampeón de la competencia continental desde que arrancó este formato apasionante.
Después de un domingo libre con sus familias, el lunes arrancó con todo, bajo el sol rosarino y pensando en lo que será pisar la hierba de Sauce Viejo este sábado, a las 18.30, para recibir a los brasileros de Cobras en las espectaculares instalaciones de Santa Fe Rugby.
A propósito del “Santa”, se espera una multitud y capacidad desbordada para el debut “santafesino” de la franquicia. “El otro día, cuando hubo un ensayo con Los Pumitas, se juntaron casi tres mil personas; ni pensar lo que será el club este sábado para el debut de Capibaras”, explican los dirigentes. Además, la fiesta ovalada arrancará desde temprano: hay encuentro de los más chiquitos del “Santa” junto al CRAI.
Después de un domingo libre con sus familias, el lunes arrancó con todo Créditos:Martín Perego
A propósito de Santa Fe Rugby, más allá que la gran figura fue el equipo en sí con algunos puntos individuales muy altos, no pasó desapercibido lo de Federico Cescut, un hooker de apenas de 18 años que se metió de manera increíble en todos lados: primero en el grupo “grande”, después en la lista de los convocados, posteriormente le tocó ingresar y finalmente marcó un try que fue de lo más festejado. En la cancha y en las tribunas, con un chico que “se llevó hinchada propia”: unos 20 amigos del Santa Fe Rugby fueron para alentarlo sin saber que sería “el muchachito de la película” en la noche rosarina.
La historia de Federico Cescut es un fiel reflejo de las posibilidades que puede darle la franquicia Capibras XV a los chicos de la región litoral. El chico se suma al grupo una semana después que inicia la pretemporada del plantel: al lesionarse el ex jugador de Regatas de San Nicolás y actualmente hooker de Duendes Rugby Club, Bernardo Lis, se le abrieron las puertas.
Así, solo con participación en juveniles del “Santa” y sin debutar en la Primera División de la entidad de Sauce Viejo, Cescut se transformó en Capibara. De paso, el rumor que venía de antes: en radar de Pumitas.
Una vez adentro, de cara al pesado debut contra Peñarol, pasaron las cosas que pasan en el deporte: se lesionaron los dos hookers titulares; por lo que la responsabilidad quedó en manos de chicos de 19 y 18 años respectivamente.
El sitio ESPN tituló: “Capibaras XV tuvo un debut soñado en el Súper Rugby Américas y venció al campeón, Peñarol, por 34-7”. Y en el caso de la historia especial del chico de Santa Fe Rugby explicó: “El estado anímico de los debutantes fue tal que a pesar de la diferencia fue por más y tuvo su premio cerca del desenlace, con la conquista del joven hooker ingresado Federico Cescut, gracias a otro line-maul dominante, que le otorgó el preciado punto bonus a su equipo”.
Al momento del pitazo final fue, sin dudas, uno de los más buscados: para el abrazo, la foto, las felicitaciones: festejó son sus familiares y con esa “banda” de amigos del club que viajó especialmente para estar a su lado sin saber que sería uno de los protagonistas de la inolvidable noche del doble: el de Capibaras y el suyo propio con 18 años.
El actual aporte de Santa Fe Rugby al plantel de Capibaras pasa por Bautista Benavides, Federico Cescut e Iván Gómez, además de Pablo Pfirter en el staff técnico. Otro condimento para “reventar” las instalaciones de Sauce Viejo este sábado desde las 18.30 contra Cobras de Brasil.
Para Federico Cescut, que ya cumplió el sueño del pibe, serán horas inolvidables. Desde la Academia y como “invitado”, a quedar adentro de la primera convocatoria, entrar y marcar su primer try. Todo sin haber debutado todavía en Primera.
Esta historia, que hoy tiene nombre y apellido (Federico Cescut), es el espíritu de la franquicia Litoral Rugby con Capibaras XV. Palabras más, palabras menos, lo que dijo Felipe Contempomi en Tucumán este último viernes antes del juego de Tarucas:
-1) “Lo importante es que hay un espacio para el desarrollo profesional de los chicos que decidan seguir ese camino. Pero hay que decirlo: el profesionalismo es para pocos, menos del 0,5% de los que juegan al rugby llegan a ese nivel”, señaló”.
-2) “Lo más importante es seguir fortaleciendo el rugby amateur, que es la base y el corazón de nuestro sistema”
-3) “Antes, muchos chicos tenían que irse a segundas divisiones en Italia o España para buscar una oportunidad. Hoy pueden desarrollarse acá, competir en un entorno profesional y proyectarse desde Argentina. Eso es muy valioso”.