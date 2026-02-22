Fiesta del rugby con multitud en Rosario

Capibaras no tuvo infancia… ¡Nació grande por la gente!

Más de 6.000 personas desbordaron la capacidad del Hipódromo para ver un debut aplastante de la franquicia Litoral Rugby contra el multicampeón Peñarol de Montevideo. Este sábado explota Sauce Viejo: Capibaras XV-Cobras de Brasil en Sauce Viejo.