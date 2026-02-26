Este viernes 12.30 en el Costa Litoral

Mientras “vuelan” los tickets, presentan Capibaras XV-Cobras

Cuenta regresiva para la gran fiesta del rugby que se vivirá este sábado, desde las 18.30, en las instalaciones de Santa Fe Rugby. El Gobierno y la Municipalidad presentan el cruce con los brasileros. Se espera una multitud.