Mientras “vuelan” los tickets, presentan Capibaras XV-Cobras
Cuenta regresiva para la gran fiesta del rugby que se vivirá este sábado, desde las 18.30, en las instalaciones de Santa Fe Rugby. El Gobierno y la Municipalidad presentan el cruce con los brasileros. Se espera una multitud.
Preparativos para el encuentro con Cobras de Brasil. Crédito: Marcelo Manera.
Ya no falta casi nada para que las extraordinarias instalaciones de Santa Fe Rugby en Sauce Viejo queden como históricos testigos de la llegada de la franquicia Capibaras XV por estos lados, después del tremendo inicio y debut en el Hipódromo de Rosario, con una goleada impensada ante Peñarol de Montevideo, último ganador y tres veces campeón de Súper Rugby Américas. La cita es este sábado, desde las 18.30, recibiendo a los brasileros de Cobras.
Mientras tanto la expectativa crece y vuelan los ticktes, ya sea por su venta desde la plataforma ticketway.com.ar o en cada club de las uniones con un premio promocional de 10.000 pesos, recordando que además de presenciar un juego internacional, parte de ese dinero va directamente para ayudar a los clubes.
Capibaras XV se presentará oficialmente en Santa Fe. Crédito: Marcelo Manera.
En ese marco, con Cobras de Brasil llegando este jueves a Santa Fe y Capibaras XV estará haciendo lo propio unas horas después, este viernes desde las 12.30 se presentará oficialmente el cruce de argentinos y brasileros en el contexto del mejor rugby del continente.
Los medios de prensa, sponsors, invitados especiales y autoridades están citados desde las 12.30 de este viernes 27 de febrero en las renovadas instalaciones de Costa Litoral, enclavado en la zona portuaria de la ciudad de Garay.
“No te pierdas el partido del equipo de tu región. Conseguí la entrada para ver a Capibaras en tu club de la Unión Santafesina de Rugby a precio promocional: la general 10.000 pesos y los menores de 14 años con la camiseta de cada club ingresan gratis”, es el disparador.
Capibaras XV llega tras un debut histórico en Rosario. Crédito: Marcelo Manera.
“El Gobierno de la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe y Litoral Rugby lo invitan a la conferencia de prensa por el partido a disputar entre Capibaras XV vs. Cobras Brasil. Estarán presentes autoridades provinciales, municipales, referentes del rugby, capitanes y entrenadores de ambos equipos. Viernes 27, 12.30, Costa Litoral- Dique 1, puerto de Santa Fe”, es la invitación formal para la gran fiesta del rugby este sábado 18.30 en Sauce Viejo.