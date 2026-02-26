Presencia de lujo para la fiesta del rugby

¡Histórico!: un Springbok suelto en Sauce Viejo… Rosko Specman

La franquicia brasilera Cobras se reforzó con este veloz sudafricano que pisará y correrá en Santa Fe Rugby contra Capibaras. Es el jugador más destacado de la historia de Sudáfrica 7's: 150 partidos con 380 puntos.