¡Histórico!: un Springbok suelto en Sauce Viejo… Rosko Specman
La franquicia brasilera Cobras se reforzó con este veloz sudafricano que pisará y correrá en Santa Fe Rugby contra Capibaras. Es el jugador más destacado de la historia de Sudáfrica 7's: 150 partidos con 380 puntos.
Rosko Specman, leyenda del rugby sudafricano, jugará contra Capibaras
Specman marcó un try a pesar de la derrota 21-19 frente a Dogos
El veloz Springbok fue bronce olímpico en Río 2016 y París 2024, además del Mundial de San Francisco 2018; campeón del Circuito Mundial de Seven 2016/17. En 2021 jugó un test para los Springboks e integró el plantel que recibió la gira de los British & Irish Lions.
En 2013 obtuvo su único título como jugador de 15: la Vodacom Cup con uno de los equipos humildes del rugby sudafricano, que casualmente se llama “Pumas”. Jugó en los dos equipos más grandes de Sudáfrica: Blue Bulls y Natal Sharks. Su única visita previa al país había sido para jugar con Bulls contra Jaguares en el Súper Rugby 2019.
Hace algunas horas expresó como se sintió en su debut con Cobras de Brasil, en donde gracias a su agilidad y destreza propia del seven, marcó un try a pesar de la derrota 21-19 frente a Dogos, por la primera fecha del Super Rugby Américas.
"Agustín Fraga me dijo que iba a ser físico. Y, como sabes, a los argentinos les gusta mantener la presión, ir con sus delanteros, ir con sus lineouts. Como has visto hoy, mantienen el balón delante porque saben que si cometen un error atrás, Speck Magic lo va a aprovechar, pero gran partido, gran lucha de los Cobras. Enhorabuena a los Dogos. El mensaje para los chicos es que sigamos luchando, sigamos mejorando. La próxima semana tendremos otra oportunidad para mejorar un uno por ciento más", comentó el sudafricano.
El doble medallista olímpico con los Blitzboks, también manifestó sus sensaciones en esta nueva experiencia en el certamen sudamericano: "Sí, algo nuevo. Se nota que el equipo está cambiando de cultura. Vamos en la dirección correcta. Solo debemos confiar en nuestro proceso y seguir luchando. Hoy se ha visto que ha sido un partido muy reñido en comparación con el año pasado. Así que creo que este año el mensaje es inspirar a todo el mundo. Y se puede ver, cuando la gente sale, que estamos inspirando a mucha gente y creo que los Cobras van en la dirección correcta", cerró Rosko.
El sudafricano posó con los aficionados después del partido
“En Sudáfrica es una especie de Pulga Rodríguez. Un ídolo del pueblo. Es chiquito, rápido y lujoso. El apodo es Speckmagic”, agregan a El Litoral. Este sábado, en Sauce Viejo, habrá presencia de lujo para Capibaras XV-Cobras, ya que los brasileros llegan con el jugador más destacado de la historia de Sudáfrica 7's con 150 partidos con 380 puntos. Un Springbok suelto en Santa Fe Rugby: ¡Rosko Specman!.