Rodolfo Benavides: “Nos gustan los desafíos grandes y queremos estar a la altura”
El presidente de Santa Fe Rugby Club, en la antesala de una nueva jornada histórica para el deporte de la provincia. Se estrena la iluminación y el “Santa” va por más: con 1.000 deportistas, el próximo desafío es la cancha de agua para el hockey.
Santa Fe Rugby Club recibe Capibaras XV vs Cobras por Súper Rugby Américas. Foto: Fernando Nicola
El presidente de Santa Fe Rugby Club, Rodolfo Benavides, habló con ADN Gol y destacó el crecimiento institucional y el trabajo colectivo que permitió que la entidad que encabeza sea anfitriona, este sábado, de la segunda fecha del Súper Rugby Américas, donde Capibaras XV enfrentará a Cobras desde las 18.30.
“Sin ninguna duda nos gusta trabajar en proyectos de estas características. Ser anfitriones de un evento que abarca a todo el rugby del Litoral nos llena de orgullo”, expresó Benavides, quien remarcó que más que hablar de esfuerzo, en el club prefieren hablar de desafíos. “No sé si el término correcto es esfuerzo, porque a nosotros nos gustan los desafíos grandes. Nos planteamos objetivos permanentemente y lograr que todo el club se ponga a trabajar —en este caso puntual para concretar la iluminación de la cancha uno— nos enorgullece. Queremos estar a la altura de un evento de estas características”, afirmó.
Se estrena la iluminación en la cancha uno del “Santa”, en Sauce Viejo. Foto: Fernando Nicola
Todo comenzará mucho antes del partido principal
La actividad no se limitará al encuentro profesional de las 18.30. Como antesala de lo que el dirigente definió como “la gran fiesta”, el club organizará durante toda la jornada encuentros de rugby infantil y juvenil.
“Para aprovechar que la franquicia del Litoral es protagonista, organizamos amistosos juveniles junto a CRAI y Tala de Córdoba, y en el bloque infantil recibimos, también a CRAI, y a Uni de Santa Fe. Queremos que los chicos puedan compartir, que vean lo que es el rugby de franquicia, que sientan el acompañamiento a todo este proyecto”, señaló.
El objetivo, explicó, es que la experiencia trascienda lo deportivo. “Que esto contagie a los chicos, que lo vivan como un proyecto de vida. Ser deportista implica formación, valores y compromiso. En términos institucionales y por la función social que cumple el club, esto es mucho más que un evento deportivo”.
En ese sentido, destacó el acompañamiento de Carlitos Fertonani, a través de Santa Fe Producciones, cuya experiencia en la organización de grandes eventos deportivos aportó estructura y planificación. “Nos ayudó en las finales del TRL hace unos años y hoy nos baja pautas de gestión que son muy valiosas. Armamos una estructura, un mini estadio, que va a satisfacer plenamente lo que demanda un espectáculo de este nivel para que el público esté cómodo y pueda disfrutar”.
La jornada incluye rugby infantil y juvenil, con amistosos junto a CRAI y Tala. Foto: Fernando Nicola
Infraestructura y crecimiento sostenido
Más allá del evento internacional, Benavides puso el foco en el proceso de crecimiento que atraviesa la institución. La reciente inauguración de la iluminación en la cancha principal es solo uno de los pasos de un proyecto integral.
“Dentro del crecimiento del club y de las demandas que estamos teniendo, este año encaramos el proyecto de los dormis: alquilamos un inmueble anexo que vamos a transformar para alojar a muchas personas que puedan realizar cómodamente sus prácticas deportivas”, detalló.
El plan incluye además la ampliación del gimnasio actual, ubicado a pocos metros del futuro espacio de alojamiento. “No se trata solo de tener las canchas en condiciones, sino de poder satisfacer al deportista en todo lo que necesite. Tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren”, sostuvo.
En paralelo, el hockey también tendrá novedades importantes. Este fin de semana se lanzará el proyecto de la cancha de agua, que complementará la actual superficie de arena. “El hockey hoy cuenta con una gran cantidad de jugadoras, desde las más chicas hasta el Plantel Superior. Eso nos obliga a ocuparnos para que cuanto antes tengan las comodidades necesarias y podamos estar a la altura de la competencia”, explicó.
Una institución con fuerte anclaje social
El crecimiento no es solo edilicio. Santa Fe Rugby Club alberga actualmente entre 900 y 1.000 chicos y chicas, lo que convierte al predio en un punto de referencia social y deportivo de gran magnitud.
“El predio del centro fue en su momento un proyecto enorme. Instalamos un gimnasio y dos canchas de rugby. Fue un esfuerzo significativo y hoy ya nos quedó chico”, reconoció Benavides.
Para el presidente, el objetivo central es brindar contención integral. “Queremos darle contención no solo a los chicos y chicas, sino también a las familias. Hoy las familias acompañan, viven el club, forman parte de esta dinámica social que va cambiando. Nosotros apuntamos a generar un contexto familiar de contención”.
En ese marco, subrayó la importancia del acompañamiento estatal y privado. “El aporte del Estado —nacional, provincial o municipal— es indispensable. El de los sponsors también. Pero hay un aporte que no se ve y que en el rugby y el hockey es determinante: el de los padres y las familias que acompañan todos los días. Somos entidades con esencia amateur; todo depende del esfuerzo y la dinámica que generemos”.
Con esa filosofía, Santa Fe Rugby Club se prepara para vivir una jornada que combinará alto rendimiento, participación masiva y sentido de pertenencia. Un evento internacional que, puertas adentro, es también la celebración de un proyecto colectivo que sigue creciendo.