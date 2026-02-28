Súper Rugby Américas en Sauce Viejo

Rodolfo Benavides: “Nos gustan los desafíos grandes y queremos estar a la altura”

El presidente de Santa Fe Rugby Club, en la antesala de una nueva jornada histórica para el deporte de la provincia. Se estrena la iluminación y el “Santa” va por más: con 1.000 deportistas, el próximo desafío es la cancha de agua para el hockey.