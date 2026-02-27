Entre concentraciones: el inesperado encuentro de Nacho Lago y Rosko Specman

Nacho Lago llegó al predio de Colón para sumarse a la concentración y se dio un cruce tan inesperado como simpático: el encuentro con Rosko Specman, referente del rugby sudafricano, que concentra en Santa Fe junto a las Cobras de Brasil, previo a su enfrentamiento ante Capibaras XV este sábado.
El sudafricano probó mate y alfajores, hubo fotos juntos y hasta empezó el ida y vuelta en redes. Al rato, Specman subió una historia de Instagram junto al extremo sabalero y dejó un mensaje que cerró la postal: “Magia de izquierda a derecha con mi amigo Nacho Lago, el mayor de los éxitos para vos hermano”.