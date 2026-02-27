¡En Colón!

Entre concentraciones: el inesperado encuentro de Nacho Lago y Rosko Specman

El extremo de Medrán llegó a concentrar y se cruzó con el rugbier, figura del rugby 7 sudafricano, que entrena con las Cobras de Brasil en el predio sabalero. Hubo fotos, mate, alfajores y un guiño en redes.