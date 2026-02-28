Doble oferta

Santa Fe respira deporte: se presentan Capibaras XV y juega Colón de local

Rugby y fútbol coinciden en día y lugar. Arranca la guinda en las instalaciones de Santa Fe Rugby Club de Sauce Viejo y cierra la número 5 ante un colmado estadio Brigadier López en el sur de la capital provincial. Cobertura de El Litoral, minuto a minuto en ambas canchas.