Santa Fe respira deporte: se presentan Capibaras XV y juega Colón de local
Rugby y fútbol coinciden en día y lugar. Arranca la guinda en las instalaciones de Santa Fe Rugby Club de Sauce Viejo y cierra la número 5 ante un colmado estadio Brigadier López en el sur de la capital provincial. Cobertura de El Litoral, minuto a minuto en ambas canchas.
Santa Fe respira deporte y este sábado no es la excepción. Con diferencia de minutos harán su presentación Capibaras XV y Colón. Cada evento deportivo contará con el importante acompañamiento de público fanático, tanto de la guinda como de la número 5.
Ambos partidos contarán con la cobertura de El Litoral, en todas sus plataformas; minuto a minuto con fotos, videos y testimonios de los protagonistas.
Las instalaciones del SFRC en todo su esplendor. Prensa Capibaras XV.
La cita ovalada arranca a las 18.30, y el equipo conducido por Nicolás Galatro buscará su segunda victoria en el Súper Rugby Américas, tras una excelente primera presentación en Rosario. El rival de turno será el complicado “Cobras” de Brasil.
El sudafricano Rosko Specman, quien supo ser internacional con los Springbocks y los Blitzboks, será una de las presencias de lujo este sábado representando a la visita.
El equipo titular tendrá varios cambios y saltará a la cancha con: Diego Correa, Manuel Cuneo, Lisandro Dipierri, Lorenzo Colidio, Lucas Bur, Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Manuel Bernstein (capitán), Alejo Sugasti, Ignacio Dogliani, Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Francisco Lluch.
En el banco de suplentes aguardarán Federico Cescut, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Bautista Grenón, Jerónimo Gómez Vara, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio y Bautista Estellés.
Colón vuelve a jugar de loca. Foto: Fernando Nicola
La fiesta en el Brigadier
La oferta deportiva se completa desde las 20.30 cuando Bruno Amiconi pite el inicio del encuentro entre Colón y Ferro. Dos viejos conocidos que supieron dirimir pleitos en Primera División y se vuelven a encontrar en el ascenso.
La parcialidad rojinegra promete una verdadera fiesta en el Centenario con un estadio repleto, rompiendo cada semana el récord de socios.
Se espera un estadio repleto en el Centenario. Foto: Fernando Nicola
Colón vuelve a medirse con Ferro, club al que, en Primera División, no enfrenta desde el 2000. El último partido en Santa Fe, fue el 10 de octubre de 1999 y Colón goleó 4 a 1 con un “hat trick” del Pampa Biaggio y un gol en contra de Velázquez.
Para este compromiso, Medrán confirmaría los siguientes titulares: Budiño; Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Castet; Marcioni, Muñoz, Antonio y Lago; Bonansea y Cano.
Cabe recordar que marcha por debajo del único puntero del certamen, Acassuso que sumó 6 puntos en dos encuentros. El sabalero ostenta cuatro unidades, producto de la victoria en el inicio del torneo y del empate en Salta, el sábado pasado.