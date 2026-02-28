Colón, con Lago concentrado y un rival al que no enfrenta hace más de diez años
En la lista de jugadores que decidió Medrán para este partido, también figuran Ojeda y Maillier, dos pibes del club que jugaron el año pasado. La última vez que Colón y Ferro jugaron en Santa Fe, fue hace más de 26 años.
Momento en el que parte el cabezazo de Bíttolo que se convertirá en el gol sabalero en aquella angustiante tarde del triunfo ante Ferro, en la última vez que se enfrentaron en Santa Fe.
Ezequiel Medrán disipó alguna que otra duda cuando dio a conocer la lista de concentrados, pues en ella figura Ignacio Lago, que tuvo un problema físico en la semana y llega en condiciones de ser tenido en cuenta, aunque en la práctica de fútbol del jueves no jugó en el equipo titular (su lugar fue ocupado por Conrado Ibarra).
También Alan Bonansea forma parte de los concentrados y, en este caso, será titular en reemplazo de un Facundo Castro al que le cuesta hacerse fuerte para pelear un puesto y debe conformarse, por el momento, con integrar el banco de relevos o “aprovechar” algún problema de Bonansea (como pasó en Salta) o de Cano para poder jugar.
De esta forma, si Lago juega, Medrán pondrá el equipo que jugó el partido del debut y que es el que el técnico sabalero ha elegido como la base titular en este arranque de la temporada. Es decir, Budiño; Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Castet; Marcioni, Muñoz, Antonio y Lago; Bonansea y Cano. Esta es la base titular que Medrán ha pergeñado en todo un proceso previo que se hizo largo y agitado. Largo por los más de cuatro meses sin jugar; agitado, por las 16 incorporaciones que obligaron a un arduo trabajo dirigencial y de la dirección deportiva, como así también del propio Medrán para encontrar la mejor formación.
Colón vuelve a medirse con Ferro, club al que, en Primera División, no enfrenta desde el 2000. El último partido en Santa Fe, fue el 10 de octubre de 1999 y Colón goleó 4 a 1 con un “hat trick” del Pampa Biaggio y un gol en contra de Velázquez. Era el equipo de Miguel Angel Russo, que derrotó con holgura al de Ernesto Perissé, en un Ferro que perdió la categoría ese año y nunca más pudo recuperarla.
Luego, en ese breve paso por el Nacional B en 2014, Colón tuvo que recibir a Ferro en un partido que fue clave para el ascenso. Ya al equipo lo dirigía Mostaza Merlo y venció 1 a 0 con gol de cabeza de Bíttolo. Mostaza había debutado con un empate en San Juan, ganó ese partido, luego perdió en Douglas Haig y llegó el último ante Boca Unidos, con el recordado 3 a 0 que coronó la rápida vuelta a Primera.
Desde que Colón descendió en 2023, tanto en 2024 como en 2025 no compartieron zona, por lo cual vuelven a enfrentarse luego de más de 11 años en Santa Fe. En Primera, fue en 1999. Ese día del triunfo por 4 a 1, Colón formó con Leo Díaz; Ricchetti, Morant, Gonzalo Favre y Unali; Toresani, Castagno Suárez, Gastón Córdoba y Morales Santos; Enría y Biaggio. Luego ingresaron tres productos de las inferiores sabaleras: Silvio Azoge, “Tapita” Segalla y el “Loco” Sandoval.
El "Pampa" Claudio Biaggio fue el autor de tres de los cuatro goles que Colón le hizo a Ferro, en el último partido en Primera que jugaron en Santa Fe.
No son pocos los jugadores en común, algunos de ellos muy recordados en ambos clubes como por ejemplo ocurre con Oscar Luraschi, aquel arquero de estatura baja pero que dejó un buen recuerdo en Colón, donde atajó en 1976, luego de la salida de Baley y antes de la llegada del “Gato” Andrada para adueñarse del arco sabalero hasta fines de aquella década.
Otros futbolistas que inscribieron sus nombres en ambos clubes son los arqueros Andrés Bailo y Jorge Carranza. En el rubro defensores, César Bartolomei (estuvo en Colón en 1983), Marcelo Kobistyj (ascendió en el 95), Alexis Ferrero, el doctor Juan Manuel Herbella, el chaqueño Enrique Rodolfo Zimmermann y Franco Lazzaroni, entre otros.
Entre los volantes, se puede destacar a Adolfino Cañete, Ricardo Kuzemba (otro de los que ascendió en aquel equipo de Chabay), Federico Lértora (campeón en el 2021), Maximiliano Cuberas (también integrante del ascenso en el 95), el “Mago” David Ramírez (el del ascenso del 2014) y Matías Muñoz, integrante de este plantel.
Entre los delanteros, se pueden mencionar al “Bocón” Cristian Torres, César Carignano, Braian Fernández, Pablo Vegetti y Juan Carlos Prycodko, entre otros, más los entrenadores: Sergio Rondina, Ricardo Trigilli y Diego Osella.
Volviendo a la lista de concentrados, aparecen dos pibes del club que no habían estado en la última convocatoria. Se trata del delantero Iván Ojeda y del volante ofensivo Bautista Maillier, que ya acumularon minutos el año pasado y ahora esperan oportunidades en un contexto visiblemente mejorado al que les tocó vivir en la pésima temporada anterior.
Ya hay más de 30.000 socios
Otra de las novedades, es la confirmación de que Colón ha superado ya la cantidad de 30.000 socios, lo cual no deja de ser una muy buena noticia por donde se la mire. Primero, porque la gente está respaldando y colaborando en esta búsqueda del retorno a Primera, que debe ser obra de todos. Y segundo, porque ya dijo el presidente del club, José Alonso, quien destacó tres pilares en los cuáles se está solventando la institución en lo económico:
1) aporte de la gente; 2) las relaciones en el rubro márketing, y 3) los aportes de los dirigentes. Todo esto, a partir de la necesidad de contar con dinero para asumir compromisos (Alonso habló de 1,5 millones de dólares en cheques que se vienen cubriendo desde que asumieron la conducción del club), como así también para la formación del plantel y el hecho de haber asumido otros compromisos trascendentes como el pago de la deuda con Espínola para el levantamiento de la inhibición, sin haber podido cobrar el dinero que le está debiendo Platense (que no pagó ni la compra del pase ni tampoco el 30 por ciento que le quedó a Colón de una futura venta ya concretada por el club “calamar” del volante Leonel Picco al Remo de Brasil).
Volviendo al encuentro con Ferro de este sábado a las 20.30 con el arbitraje de Bruno Amiconi, el rival llega con idéntico puntaje que Colón (4 puntos) y con un equipo que el “Huevo” Rondina (pasó sin pena ni gloria como DT sabalero) mantendrá y será el mismo que viene de empatar con San Miguel.
Entonces, la probable formación del “Verde” sería: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Juan Orellana, Misael Tarón, Sebastián Corda; Ángel González, Felipe Obradovich, Gonzalo Castellani, Francisco Cuzzani; Emanuel Dening y Mateo Acosta.
Los otros convocados y que viajaron a Santa Fe, son: Lucas Ruiz, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna, Fernando Torrent, Nicolás Gómez, Matías Kabalín, Gino Olguín, Franco García y Lautaro Parisi.