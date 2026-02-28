Recibe a Ferro a las 20.30

Colón, con Lago concentrado y un rival al que no enfrenta hace más de diez años

En la lista de jugadores que decidió Medrán para este partido, también figuran Ojeda y Maillier, dos pibes del club que jugaron el año pasado. La última vez que Colón y Ferro jugaron en Santa Fe, fue hace más de 26 años.