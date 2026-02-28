Liga Santafesina de Fútbol

Juventud Unida mostró su nueva casa en una noche que fue puro símbolo

Con un campo de juego remozado y a la altura de los mejores escenarios de la Liga, Juventud Unida de Candioti inauguró su renovada cancha en un amistoso ante Colón de Santa Fe. Fue triunfo sabalero por 2 a 1, pero el resultado quedó en segundo plano en una jornada que celebró el crecimiento institucional y el sentido de pertenencia de todo un pueblo.