Juventud Unida mostró su nueva casa en una noche que fue puro símbolo
Con un campo de juego remozado y a la altura de los mejores escenarios de la Liga, Juventud Unida de Candioti inauguró su renovada cancha en un amistoso ante Colón de Santa Fe. Fue triunfo sabalero por 2 a 1, pero el resultado quedó en segundo plano en una jornada que celebró el crecimiento institucional y el sentido de pertenencia de todo un pueblo.
Juventud Unida de Candioti. Gran despliegue de los jugadores de Martino Petitti. Gentileza: Jael Fullana.
La noche del viernes tuvo todos los condimentos que el fútbol suele regalar cuando se mezcla con identidad y pertenencia. Temperatura agradable, luna brillante y un marco de público que respondió a la convocatoria para ser testigo de un paso más en la historia de Juventud Unida de Candioti.
La institución presentó oficialmente su campo de juego remozado, una obra que refleja el crecimiento sostenido de un club que desde hace años pretende ser protagonista en la Liga Santafesina.
El invitado de honor fue nada menos que Colón de Santa Fe, que aceptó la propuesta de disputar un amistoso y probar un terreno que se mostró como uno de los mejores que exhibirá el certamen local.
El resultado final favoreció al sabalero por 2 a 1, pero más allá del marcador, el espectáculo se convirtió en un verdadero símbolo del fútbol regional.
Juventud Unida, dirigido por Martino Petitti, y Colón, bajo la conducción de Fernando Nogara, ofrecieron un partido emotivo, de gran despliegue físico y por momentos de buen fútbol.
Cada pelota dividida fue disputada con intensidad, cada avance despertó aplausos y cada intervención defensiva encontró el reconocimiento de una tribuna que entendió que lo que estaba en juego era mucho más que un simple amistoso.
Desde el palco especialmente preparado para la ocasión, no quisieron perderse el momento Don José Vignatti, Diego Colotto y Alejandro Russo, quienes observaron con atención el rendimiento de los juveniles sabaleros.
Colón, el equipo de Nogara fue la visita de lujo que recibió Juventud Unida. Gentileza: Jael Fullana.
La presencia de referentes del mundo Colón le dio un marco aún más relevante a la jornada y reafirmó el vínculo entre la institución santafesina y el club de Candioti.
Crecer desde adentro y con todos
Detrás de la organización y de cada detalle estuvo el presidente Fabián Gomila y su grupo de trabajo, quienes hicieron todo lo posible para que la fiesta fuese un verdadero canto al fútbol.
El amistoso también sirvió como preparación para ambos equipos de cara al inicio del torneo de la Liga Santafesina de Fútbol, previsto para el 14 de marzo, pero sobre todo permitió mostrar el presente de un club que apuesta fuerte a su desarrollo.
Dirigente con sentido de pertenencia
Gomila dialogó con Pasión Liga y dejó en claro cuál es la filosofía que guía a la institución. “Queríamos mostrar un poco de todo lo que se viene haciendo en estos últimos tiempos.
Partido discreto y de una gran entrega física por parte de ambos. Gentileza: Jael Fullana.
El club está bien, pero hay que redoblar esfuerzos para seguir creciendo. Acá todo cuesta mucho trabajo y dedicación”, expresó con la serenidad de quien sabe que cada logro es fruto del compromiso colectivo.
El presidente remarcó el sentido de pertenencia que genera Juventud Unida en la comunidad. “Este es un club que todo el pueblo admira y quiere. Siempre sostengo que el apoyo debe ser de todos los habitantes sin excepción.
No es un pueblo grande, entonces faltan chicos, pero queda claro que cuando se habla de Juventud Unida se habla de Candioti”, señaló.
En esa línea, destacó una decisión institucional que marca un rumbo claro: abrir siempre las puertas. “Permitimos el ingreso de cada pibe que quiere jugar al fútbol.
Elegimos que estén adentro de la institución y no dando vueltas en la calle. Es un mensaje que todos debemos entender”, sostuvo. La frase no es solo una declaración, es un principio que atraviesa cada acción del club.
La renovación del campo de juego no es un hecho aislado, sino parte de un proyecto más amplio que busca consolidar a Juventud Unida como referencia en la región.
El nuevo césped, prolijo, parejo y cuidado al detalle, fue motivo de elogios por parte de jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes visitantes. Para un pueblo como Candioti, contar con un escenario de esa calidad representa orgullo y también responsabilidad.
“Seguiremos trabajando fuerte para el crecimiento del club y de todo el pueblo. Agradecemos a todos los que aportan un rato de su tiempo para que podamos estar a la altura de las circunstancias”, agregó Gomila, reconociendo el esfuerzo de colaboradores, socios y simpatizantes que sostienen el día a día.
La invitación quedó abierta. “Nos visitó Colón y lo puede hacer cualquiera de las instituciones que pretenda disfrutar de un lugar único, donde todos trabajamos de la misma manera, mirando el futuro del club, del pueblo y de nuestros pibes”, concluyó el dirigente.
En la cancha, Colón hizo valer su jerarquía y terminó imponiéndose 2 a 1, resultado que fue reconocido con aplausos por todos los presentes. Porque si algo dejó en claro la noche fue que el fútbol, cuando se vive con respeto y pasión, trasciende cualquier marcador.
Juventud Unida no solo estrenó un campo de juego. Estrenó una etapa. Una que ratifica que con trabajo, unidad y compromiso, incluso los pueblos más pequeños pueden soñar en grande y construir escenarios que estén a la altura de los mejores.
En Candioti, el fútbol volvió a ser excusa para encontrarse, celebrar y proyectar el futuro.