Fútbol Infantil

Colón lanza la 1° edición del Torneo Baby Fútbol 2026

El Área de Fútbol Infantil del Club Atlético Colón presentó oficialmente el Torneo Baby Fútbol 2026 – 1° Edición, que se disputará durante marzo en el Predio Auxiliar Rafael Batres. Destinado a la categoría 2017 y bajo modalidad 7 vs 7, el certamen reunirá a más de 100 niños por jornada en un marco estrictamente familiar y formativo.