Colón lanza la 1° edición del Torneo Baby Fútbol 2026
El Área de Fútbol Infantil del Club Atlético Colón presentó oficialmente el Torneo Baby Fútbol 2026 – 1° Edición, que se disputará durante marzo en el Predio Auxiliar Rafael Batres. Destinado a la categoría 2017 y bajo modalidad 7 vs 7, el certamen reunirá a más de 100 niños por jornada en un marco estrictamente familiar y formativo.
Colón y su nueva iniciativa con los pibes. Foto: Manuel Fabatía.
El fútbol infantil vuelve a ocupar un lugar central en la agenda deportiva de la ciudad. Desde el Área de Fútbol Infantil del Club Atlético Colón se confirmó la realización del Torneo Baby Fútbol 2026 – 1° Edición, una propuesta que busca consolidarse como espacio de crecimiento deportivo y humano para los más pequeños.
El certamen se desarrollará durante el mes de marzo, los días martes y jueves, en el Predio Auxiliar Rafael Batres, escenario habitual de formación y aprendizaje para las divisiones menores de la institución sabalera.
La competencia estará destinada a la categoría 2017 y se disputará bajo la modalidad 7 vs 7, un formato que favorece el contacto permanente con la pelota, la participación activa y la comprensión del juego.
La estructura del torneo será octogonal, todos contra todos, con posteriores etapas finales.
En cada jornada se espera la presencia de más de 100 niños junto a sus familias, generando un marco multitudinario que promete color, entusiasmo y el acompañamiento indispensable de padres y allegados.
Fernando Ponce, entrenador de una de las categorías Infantiles del sabalero.
Un espacio formativo y familiar
Desde la organización remarcaron que el evento tendrá un carácter estrictamente formativo. No se trata solo de competir, sino de brindar una experiencia integral donde el respeto, el compañerismo y la sana competencia sean los pilares fundamentales.
En ese sentido, se subrayó que el torneo se desarrollará en un ámbito estrictamente familiar, sin venta ni consumo de alcohol y con cobertura médica permanente.
La seguridad y el bienestar de los niños serán prioridad absoluta en cada jornada, garantizando un entorno adecuado para el desarrollo deportivo.
El fútbol infantil representa mucho más que un resultado. Es el primer contacto con la camiseta, el aprendizaje de normas, la aceptación de reglas y el descubrimiento del valor del equipo.
Bajo esa premisa, Colón apuesta a fortalecer su proyecto formativo, entendiendo que el crecimiento deportivo debe ir de la mano del crecimiento humano.
El formato 7 vs 7 permitirá que cada niño tenga mayor participación, más intervenciones y mayor tiempo efectivo de juego, algo esencial en edades tempranas donde el objetivo principal es aprender y disfrutar.
La modalidad todos contra todos, en tanto, asegura continuidad y rodaje para todos los equipos participantes antes de ingresar a las instancias definitorias.
En Nacional, el oro fue para Colón.
Un compromiso con el deporte de la ciudad
El coordinador de las categorías infantiles, Federico Della Croce, realizó el pedido formal de difusión del certamen y agradeció especialmente el acompañamiento de Pasión Liga en la promoción de este tipo de iniciativas.
Desde la institución consideran que la difusión de propuestas formativas contribuye al fortalecimiento del deporte infantil en la ciudad y pone en valor el trabajo silencioso que se realiza día a día en los clubes.
Cada entrenamiento, cada partido y cada encuentro forman parte de un proceso que excede el resultado deportivo.
La convocatoria no solo involucra a los pequeños futbolistas, sino también a sus familias, que cumplen un rol fundamental en esta etapa.
El acompañamiento responsable, el respeto hacia árbitros y rivales, y la comprensión de que el aprendizaje está por encima de la competencia son aspectos que Colón busca reforzar en cada actividad.
El Torneo Baby Fútbol 2026 aparece así como una nueva oportunidad para seguir construyendo desde las bases.
Con más de un centenar de chicos por jornada, el Predio Rafael Batres se convertirá en un punto de encuentro donde la pelota rodará con la inocencia y la pasión propia de los primeros pasos.
Marzo marcará el inicio de esta primera edición que promete instalarse en el calendario anual. Con organización, planificación y un fuerte sentido formativo, Colón reafirma su compromiso con el fútbol infantil y con el desarrollo integral de los niños de la ciudad.
La cuenta regresiva ya comenzó y, en pocos días, la ilusión volverá a ponerse en marcha con cada pase, cada gol y cada abrazo compartido en un torneo que nace con vocación de continuidad y con la convicción de que el futuro del deporte se construye desde las divisiones menores.