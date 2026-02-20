Liga Santafesina de Fútbol

Newell’s acelera su puesta a punto y se ilusiona con un Apertura protagonista

El equipo de barrio Roma intensifica la preparación de cara al torneo Apertura de la Liga Santafesina, que comenzará el 15 de marzo. Con fuerte trabajo físico, varios amistosos y un grupo consolidado, el rojinegro apunta a llegar en plenitud. Ariel Segala y su cuerpo técnico valoran la evolución del plantel, mientras la gente comienza a acompañar con entusiasmo.