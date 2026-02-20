Newell’s acelera su puesta a punto y se ilusiona con un Apertura protagonista

En barrio Roma el clima es de expectativa y compromiso. El plantel de Newell’s Old Boys avanza a paso firme en la preparación para el torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol, que dará inicio el próximo 15 de marzo.
En barrio Roma el clima es de expectativa y compromiso. El plantel de Newell’s Old Boys avanza a paso firme en la preparación para el torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol, que dará inicio el próximo 15 de marzo.
Bajo la conducción técnica de Ariel Segala, el rojinegro combina exigencia física, rodaje futbolístico y momentos de integración grupal que fortalecen el espíritu colectivo.
Las jornadas de entrenamiento se caracterizan por la intensidad. La pretemporada no da respiro y el cuerpo técnico dispuso una fuerte base física para sostener el ritmo que exigirá la competencia oficial.
En cada práctica se observa concentración, disciplina y una idea clara: construir un equipo sólido desde lo físico para luego potenciar lo futbolístico.
Miguel Cantero, siempre cercano al plantel y atento al día a día, destacó el momento que atraviesa el grupo. “El grupo está unido y ese es un paso fundamental para llevar adelante los objetivos propuestos por el cuerpo técnico que comanda Ariel Segala”, analizó.
Sus palabras reflejan un clima interno saludable, donde la competencia es sana y el compromiso colectivo aparece como una de las principales fortalezas.
Más allá de la preparación física, el cuerpo técnico entiende que nada reemplaza al rodaje en cancha. Por eso, el calendario de amistosos se volvió una pieza clave en esta etapa.
Mariano Bonzzi, ayudante de campo de Segala, explicó que el plantel ya sumó varios encuentros preparatorios con saldo positivo.
“Vencimos 5 a 0 a El Pozo, 1 a 0 a Floresta y este sábado nos medimos con Santa Fe FC, en cancha de Newell’s”, detalló. Los triunfos no son un dato menor, pero tampoco el único aspecto a evaluar.
El objetivo principal es sumar minutos, ajustar movimientos y consolidar la idea de juego que pretende el entrenador.
El cronograma continuará con nuevos compromisos. El viernes 27 el rojinegro enfrentará a Independiente en Santo Tomé y el 28 será el turno de medirse ante Las Flores II, nuevamente en su casa.
La planificación busca sostener la continuidad competitiva y darle participación a todo el plantel, permitiendo que cada futbolista gane ritmo y confianza.
“Los resultados son consecuencia del trabajo. Seguimos sumando minutos de fútbol que es lo que más interesa a esta altura de la pretemporada”, agregó Bonzzi, dejando en claro que el foco está puesto en la evolución colectiva más que en los marcadores.
En cada amistoso se observan señales alentadoras: orden defensivo, dinámica en la mitad de la cancha y eficacia en la definición. La intención es llegar al debut del Apertura con una estructura aceitada y variantes suficientes para afrontar las exigencias del torneo.
No todo es exigencia y planificación táctica. También hay espacio para distender y fortalecer vínculos. En uno de los entrenamientos recientes, el plantel compartió un momento de camaradería con choripanes y bebidas, una postal sencilla pero significativa.
Esos espacios, lejos de ser un detalle menor, consolidan el sentido de pertenencia y la unión que tanto resaltan desde el entorno del club.
Newell’s, el de barrio Roma, sabe que el camino hacia la consolidación no se construye únicamente con trabajo físico y amistosos. La identidad y el compromiso son pilares fundamentales en esta etapa.
El cuerpo técnico insiste en la importancia de sostener la intensidad, pero también en mantener la armonía interna que hoy distingue al grupo.
Otro aspecto que entusiasma es la respuesta del público. La gente ya entendió el mensaje y comenzó a acompañar con su presencia en los partidos preparatorios.
Cada amistoso en casa se convierte en una oportunidad para reencontrarse con el equipo, observar a los nuevos valores y renovar la ilusión de cara al inicio oficial del campeonato.
El apoyo desde las tribunas alimenta la motivación del plantel, que siente el respaldo y lo transforma en energía positiva dentro del campo de juego. La conexión entre equipo e hinchas parece fortalecerse en este proceso, generando un clima favorable para encarar el desafío que se aproxima.
Con la cuenta regresiva en marcha hacia el 15 de marzo, Newell’s continúa afinando detalles. La combinación de exigencia física, continuidad futbolística y cohesión grupal dibuja un panorama alentador.
En barrio Roma hay trabajo, convicción y un objetivo claro: ser protagonista en el Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol.