Copa Federación – Rama Masculina

Los equipos santafesinos salen a escena en los Octavos de Final

El Quillá, Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe afrontarán el primer capítulo de una nueva instancia en la Copa Federación. Dos jugarán como visitantes y uno hará valer la localía en el barrio Guadalupe, en un fin de semana que promete emociones fuertes para la Liga Santafesina de Fútbol.