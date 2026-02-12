Los equipos santafesinos salen a escena en los Octavos de Final

La Copa Federación de la Provincia de Santa Fe ingresa en una etapa determinante y los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol se preparan para afrontar los Octavos de Final con la ilusión intacta.
El Quillá, Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe afrontarán el primer capítulo de una nueva instancia en la Copa Federación. Dos jugarán como visitantes y uno hará valer la localía en el barrio Guadalupe, en un fin de semana que promete emociones fuertes para la Liga Santafesina de Fútbol.
El fin de semana marcará el inicio de una serie que comenzará a perfilar a los candidatos al título y que tendrá a Náutico El Quillá, Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe como protagonistas, llevando el nombre del fútbol capitalino a distintos puntos de la provincia.
La expectativa crece con el correr de las horas, no sólo por la importancia de la instancia, sino también por el presente que atraviesan los equipos.
Cada uno llega con argumentos propios para soñar con avanzar y consolidarse entre los mejores del certamen provincial, uno de los torneos más competitivos del calendario santafesino.
A la espera de la confirmación oficial de las ternas arbitrales, ya están definidos los escenarios, días y horarios para los encuentros de ida, que comenzarán a disputarse este sábado y continuarán el domingo con una jornada cargada de fútbol.
El primer representante en salir a la cancha será Náutico El Quillá. El conjunto santafesino visitará este sábado 14 de febrero a Central San Javier, en un encuentro programado para las 18 horas en la ciudad costera.
El partido será dirigido por árbitros provenientes de la Liga Reconquistense.
El Quillá buscará dar un golpe fuera de casa y traerse un resultado positivo que le permita definir la serie con mayor tranquilidad en el partido de vuelta.
El equipo de Mazzoni llega con un plantel que ha mostrado solidez a lo largo de la competencia y que combina experiencia con juventud, una mezcla que le permitió sostener regularidad en los encuentros anteriores.
Jugar como visitante en esta instancia siempre representa un desafío extra, pero el conjunto santafesino ha demostrado personalidad para afrontar este tipo de compromisos.
El objetivo será claro: sostener el orden defensivo, aprovechar las oportunidades en ataque y manejar los tiempos del partido para regresar a Santa Fe con chances concretas de clasificación.
La actividad continuará el domingo con dos compromisos en simultáneo. Por un lado, Ciclón Racing viajará hasta la localidad de Humboldt para enfrentar desde las 17 horas a Juventud Unida. El encuentro contará con arbitraje de la Liga Rafaelina.
Ciclón Racing afronta este compromiso con la intención de sostener el buen rendimiento colectivo que lo llevó a meterse entre los 16 mejores del torneo.
El equipo de Carlos García sabe que un buen resultado en condición de visitante puede marcar el rumbo de la serie y trabaja para imponer su juego en una cancha siempre complicada.
En paralelo, Sportivo Guadalupe será el único representante santafesino que iniciará la serie como local. Desde las 17 horas, en el estadio Eladio Romeo Rosso, recibirá a Unión Arroyo Seco con arbitraje de la Liga Esperancina de Fútbol.
Para el equipo de Tobaldo, hacerse fuerte en su estadio será fundamental. El equipo intentará aprovechar el respaldo de su gente y el conocimiento del terreno para sacar ventaja en los primeros 90 minutos de la serie.
El cuerpo técnico apuesta a un planteo equilibrado, con intensidad en la recuperación y presencia ofensiva para lastimar al rival.
La localía puede ser un factor determinante en este tipo de cruces, donde cada detalle cuenta y donde los errores suelen pagarse caro. Por eso, Guadalupe buscará imponer condiciones desde el inicio y sostener el ritmo durante todo el partido.
El comienzo de los Octavos de Final marca un momento clave para los tres representantes de la Liga Santafesina. El desafío es grande, pero también lo es la ilusión de seguir avanzando en una competencia que reúne a los mejores equipos del fútbol provincial.
Será un fin de semana cargado de emociones, viajes, estrategias y sueños. La pelota volverá a rodar y, con ella, la esperanza de seguir escribiendo historia para el fútbol santafesino en la Copa Federación.