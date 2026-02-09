Liga Santafesina – Divisiones Inferiores

La Santafesina pone en marcha una nueva edición del Torneo de Verano

Por tercer año consecutivo, la Liga Santafesina de Fútbol organizará sus certámenes veraniegos para Inferiores Menores e Infantiles. Ya están definidos los 32 equipos participantes, la conformación de las zonas y el fixture de la competencia que comenzará el sábado 14 de febrero en el predio Nery Alberto Pumpido.