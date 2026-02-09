La Santafesina pone en marcha una nueva edición del Torneo de Verano
Por tercer año consecutivo, la Liga Santafesina de Fútbol organizará sus certámenes veraniegos para Inferiores Menores e Infantiles. Ya están definidos los 32 equipos participantes, la conformación de las zonas y el fixture de la competencia que comenzará el sábado 14 de febrero en el predio Nery Alberto Pumpido.
En el predio Nery Pumpido se desarrollará el campeonato. Gentileza.
La Liga Santafesina de Fútbol continúa apostando al desarrollo y fortalecimiento del fútbol formativo y, en ese camino, se prepara para poner en marcha una nueva edición del Torneo de Verano, certamen que año tras año se consolida dentro del calendario deportivo de la región.
En esta oportunidad, será la tercera edición consecutiva que la Casa Madre organiza tanto para las categorías de Inferiores Menores como para las Infantiles, reuniendo a un importante número de instituciones y futbolistas jóvenes.
La competencia se desarrollará en el predio Nery Alberto Pumpido, uno de los escenarios deportivos más importantes del fútbol local, que volverá a recibir a cientos de chicos que buscarán sumar experiencia, minutos de juego y crecimiento deportivo en un marco competitivo y formativo.
Las categorías participantes serán, en el caso de las Inferiores Menores, las 2012, 2013 y 2014, mientras que en Infantiles competirán las divisiones 2015, 2016 y 2017. De esta manera, el certamen abarcará una amplia franja etaria, reafirmando el compromiso de la Liga con el desarrollo integral del fútbol base.
El torneo contará con la participación de 32 instituciones, reflejando el fuerte interés que genera esta competencia.
Entre los clubes inscriptos aparecen Colón, Unión, Academia Andrés Cabrera, Cosmos, Gimnasia y Esgrima, Sportivo Guadalupe, Juventud Unida, Deportivo Nobleza, Ateneo Inmaculada, Independiente, Universidad, El Pozo, Ciclón Racing, La Salle Jobson.
La Perla del Oeste, Santa Fe, El Cadi, Los Juveniles, Pucará, Floresta, Nuevo Horizonte, San Cristóbal, Loyola, Defensores de Alto Verde, Banco Provincial, Atlético Arroyo Leyes, Defensores de Peñaloza, Vecinal Gálvez, Nacional, Los Canarios y Deportivo Santa Rosa.
El inicio de la actividad será el próximo sábado 14 de febrero con el torneo de Inferiores Menores. Posteriormente, se dará continuidad con el certamen de Infantiles. Las jornadas deportivas se desarrollarán desde horas tempranas, comenzando después de las 9 de la mañana, lo que permitirá una extensa programación de encuentros en simultáneo.
Se larga el torneo de verano y los niños son protagonistas. Crédito: Flavio Raina.
Conformación y formato de competencia
La organización dispuso la división de los equipos en ocho grupos, buscando un formato que garantice competitividad y equilibrio deportivo. Cada zona estará integrada por cuatro instituciones, generando un interesante panorama de partidos en la fase inicial.
En el Grupo A estarán Colón, Juventud Unida, Deportivo Nobleza y Santa Fe. El Grupo B estará conformado por Náutico El Quillá, Universidad, Pucará y Defensores de Peñaloza. El Grupo C lo integrarán El Pozo, Independiente, Los Juveniles y Atlético Arroyo Leyes. En tanto, el Grupo D tendrá a Unión, Ateneo Inmaculada, El Cadi y Banco Provincial.
Por su parte, el Grupo E contará con Academia Andrés Cabrera, Defensores de Alto Verde, Floresta y Vecinal Gálvez. El Grupo F reunirá a Gimnasia y Esgrima, Ciclón Racing, Nuevo Horizonte y Nacional.
En el Grupo G competirán Sportivo Guadalupe, La Salle Jobson, San Cristóbal y Los Canarios. Finalmente, el Grupo H estará integrado por Cosmos, La Perla del Oeste, Loyola y Deportivo Santa Rosa.
Árbitro de la Liga en el torneo. Gentileza.
El valor del fútbol formativo
Más allá de los resultados deportivos, el Torneo de Verano representa una herramienta fundamental para el crecimiento de los jóvenes futbolistas. Este tipo de competencias permite que los chicos continúen en actividad durante el receso estival, sumando experiencia y fortaleciendo la formación integral que promueve la Liga Santafesina.
Además, el certamen se convierte en un espacio de encuentro para las familias, entrenadores y dirigentes, consolidando el sentido de pertenencia y comunidad que caracteriza al fútbol regional.
Con expectativas renovadas y una convocatoria importante, la Liga Santafesina vuelve a apostar al futuro del fútbol local con una competencia que ya se transformó en un clásico del verano, reafirmando su compromiso con el desarrollo de las nuevas generaciones de futbolistas.