Historias que no son mías

Colón no entiende de distancias: la historia de un hincha que encontró el sentimiento rojinegro en cada rincón del país

Javier Sacks viajó a Buenos Aires con la camiseta del Colón campeón y terminó protagonizando una experiencia tan emotiva como inesperada. Entre saludos, frases de aliento y encuentros con hinchas de otros clubes que también sienten respeto por el Sabalero, la historia reafirma que la pasión rojinegra trasciende fronteras y generaciones.