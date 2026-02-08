El Quillá avanzó con autoridad y una tarde brillante del “Chino” Puig
El conjunto tiburón derrotó 4 a 2 a San Lorenzo y selló su clasificación a la próxima ronda de la Copa Federación de la provincia de Santa Fe. El equipo dirigido por Martín Mazzoni mostró contundencia ofensiva y ratificó su crecimiento colectivo en una presentación sólida.
Los 11 del tiburón en la victoria sobre San Lorenzo. Foto: Manuel Fabatía.
El Quillá dio un paso firme en la Copa Federación y se metió en la siguiente instancia tras superar este domingo por 4 a 2 a San Lorenzo de Esperanza en un encuentro que tuvo emociones, goles y pasajes de muy buen fútbol en la cancha de Independiente de Santo Tomé.
El representante de la Liga Santafesina, dirigido por Martín Mazzoni, volvió a mostrar señales claras de evolución futbolística, tanto en el funcionamiento colectivo como en las individualidades, con una actuación sobresaliente del “Chino” Puig, figura determinante del partido.
El equipo de Mazzoni goleó y se clasificó. Foto: Manuel Fabatía.
Dominó desde el arranque
Desde el inicio, el conjunto tiburón dejó en claro su intención de asumir el protagonismo. Con presión alta, circulación rápida del balón y movilidad en ofensiva, El Quillá logró incomodar a su rival y generar situaciones de peligro.
En ese contexto comenzó a destacarse Puig, quien no sólo aportó claridad en los metros finales sino también personalidad para hacerse cargo del juego en los momentos clave.
San Lorenzo, por su parte, intentó sostener el trámite con orden y respuestas rápidas en ataque, lo que le permitió mantenerse en partido durante varios pasajes. Sin embargo, cada vez que El Quillá aceleró, dejó en evidencia diferencias en contundencia y precisión en los últimos metros.
Los goles tiburones fueron la consecuencia de un equipo que buscó permanentemente el arco rival. La efectividad en ataque fue uno de los puntos más altos del conjunto de Mazzoni, que supo golpear en momentos determinantes del encuentro para inclinar definitivamente la balanza a su favor.
El tiburón ganó 4 a 2 y sacó a pasaje a la segunda fase. Foto: Manuel Fabatía.
Crecimiento sostenido
Más allá del resultado, el cuerpo técnico destacó la respuesta de los juveniles, que volvieron a asumir responsabilidades y sostuvieron la idea de juego durante los noventa minutos. El crecimiento del plantel es una de las principales conclusiones positivas de este proceso, donde se prioriza el desarrollo colectivo sin dejar de potenciar las individualidades.
El marco de público fue escaso, aunque quienes se acercaron acompañaron con aplausos la actuación del equipo, reconociendo el esfuerzo y la entrega mostrada dentro del campo de juego. El Quillá, con fútbol y personalidad, logró una victoria que alimenta la ilusión y lo posiciona como un equipo competitivo dentro del certamen provincial.
Con este triunfo, el conjunto santafesino sigue en carrera en la Copa Federación y refuerza su confianza de cara a lo que viene. La clasificación no sólo representa un logro deportivo, sino también la confirmación de un proyecto que apuesta al crecimiento sostenido y al protagonismo dentro del fútbol de la región.