Copa Federación

El Quillá avanzó con autoridad y una tarde brillante del “Chino” Puig

El conjunto tiburón derrotó 4 a 2 a San Lorenzo y selló su clasificación a la próxima ronda de la Copa Federación de la provincia de Santa Fe. El equipo dirigido por Martín Mazzoni mostró contundencia ofensiva y ratificó su crecimiento colectivo en una presentación sólida.