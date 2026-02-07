Se definieron las semifinales de la 8° Copa Ciudad de Recreo

La 8° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino “Sergio Espíndola” completó su segunda fecha y dejó definido el cuadro de semifinales en una jornada que volvió a mostrar la fuerte convocatoria que tiene el certamen en la región.
En cancha de La Perla del Oeste se disputó la segunda fecha del tradicional certamen veraniego.
La actividad se desarrolló este viernes 6 de febrero en la cancha de La Perla del Oeste, con dos partidos, buen nivel futbolístico y un gran marco de público que acompañó durante toda la noche.
El torneo, organizado por el Concejo Municipal de Recreo, continúa consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del verano para la ciudad y la zona, no solo por la competencia en sí, sino también por el espíritu de participación y acompañamiento comunitario que lo caracteriza.
En el primer encuentro de la jornada, Central Oeste se impuso con claridad por 3 a 0 frente a Asto, en un partido donde el equipo dirigido por Héctor Silva mostró solidez colectiva y eficacia en los momentos clave del juego.
Nahuel Barreto abrió el marcador y luego apareció la figura de Nahuel Vera, quien convirtió en dos oportunidades, una de ellas desde el punto penal, para sellar la victoria y asegurar la clasificación.
El partido fue arbitrado por Lucas Spaccesi, en un desarrollo que tuvo a Central Oeste como dominador en gran parte del trámite.
Con este resultado, Central Oeste logró meterse entre los cuatro mejores del certamen y ahora deberá medirse en semifinales frente a Defensores de Recreo, en un duelo que promete ser muy equilibrado teniendo en cuenta el presente de ambos equipos.
En el segundo partido de la noche llegó el resultado más abultado de la jornada. La Perla del Oeste goleó 10 a 1 a Cruz Roja en una actuación ofensiva contundente y con varios protagonistas en la red.
Los goles del equipo dirigido por Andrés Formento fueron convertidos por Diego Mazzón, Agustín Vega, Natanael Acosta, Juan Mendoza, Ivo Quiroz, Fernando Márquez en dos oportunidades, Hugo Hofstetter también por duplicado y Leandro Mayenfisch.
El descuento para Cruz Roja lo anotó Walter Zanabria. El encuentro fue controlado por el árbitro Ángel Cristoforato.
Con esta victoria, La Perla aseguró su clasificación a semifinales, donde enfrentará a Cosmos en el otro cruce que definirá a los finalistas de la competencia.
Más allá de lo estrictamente deportivo, la jornada volvió a reflejar el fuerte acompañamiento del público. Aproximadamente 850 personas se acercaron a la cancha para disfrutar de los partidos y acompañar a los clubes participantes, ratificando el crecimiento que viene teniendo el torneo edición tras edición.
Además, uno de los aspectos destacados del certamen es el destino de lo recaudado por entradas generales, ya que el dinero se divide en partes iguales entre los clubes participantes de cada jornada, lo que representa un importante apoyo económico para las instituciones.
Antes del inicio de los partidos se llevó a cabo el acto protocolar, donde el presidente del Concejo Municipal, Omar Picard, brindó palabras de bienvenida, agradeciendo a los clubes por su participación y destacando el acompañamiento del público.
También estuvieron presentes el intendente Omar Colombo; los concejales Norma Antoniazzi, Horacio Grisetti, Noelia Formento, Miguel Chiarena y Silvana Appiani; el responsable de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Julián Aranda; Sergio Espíndola, y presidentes y referentes de los clubes La Perla, Asto, Central Oeste y Cruz Roja.
La octava edición del torneo cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Recreo, lo que permite sostener la organización y el crecimiento del evento.
Las semifinales se disputarán en cancha de Nobleza el próximo viernes 20 de febrero, con horarios aún a confirmar.
Allí se enfrentarán Central Oeste ante Defensores de Recreo y La Perla frente a Cosmos, en dos partidos que definirán a los finalistas de una nueva edición de la Copa Ciudad de Recreo, que continúa consolidándose como una verdadera fiesta del fútbol de verano.