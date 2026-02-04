Fútbol Femenio

Todo definido para la Copa Federación Femenina

La edición femenina del certamen provincial organizado por la Federación Santafesina de Fútbol se pondrá en marcha el próximo fin de semana. Colón de Santa Fe y Coliseo serán los representantes de la Liga Santafesina en una competencia que reunirá a 24 equipos de toda la provincia y que promete alto nivel y paridad desde el inicio.