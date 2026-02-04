Todo definido para la Copa Federación Femenina

La edición femenina del certamen provincial organizado por la Federación Santafesina de Fútbol se pondrá en marcha el próximo fin de semana. Colón de Santa Fe y Coliseo serán los representantes de la Liga Santafesina en una competencia que reunirá a 24 equipos de toda la provincia y que promete alto nivel y paridad desde el inicio.
Coliseo, un club que apuesta fuerte al fútbol femenino. Gentileza.
La Copa Federación Femenina ya tiene todo listo para levantar el telón de una nueva edición. El próximo 8 de febrero comenzará a rodar la pelota en el certamen que reúne a los mejores equipos de la provincia de Santa Fe y que, año tras año, continúa consolidándose como uno de los torneos más importantes del calendario para el fútbol de mujeres.
En esta oportunidad, la Liga Santafesina de Fútbol estará representada por Colón de Santa Fe y Coliseo, dos instituciones que vienen trabajando fuerte en la disciplina y que buscarán ser protagonistas.
Colón, uno de los grandes en la Copa Federación Femenina. Gentileza.
El torneo propiamente dicho
La competencia contará con la participación de 24 equipos, divididos en una primera etapa clasificatoria compuesta por seis zonas de cuatro conjuntos cada una. En esta instancia inicial, avanzarán a la siguiente ronda los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos, completando así el cuadro de ocho clasificados para los octavos de final.
A partir de esa fase, el torneo adoptará el formato de eliminación directa, con cruces de ida y vuelta desde octavos hasta la gran final.
Además, desde los cuartos de final no podrán enfrentarse equipos que hayan compartido la misma zona en la etapa inicial, y los emparejamientos se definirán teniendo en cuenta la cercanía geográfica, buscando optimizar traslados y logística.
En lo que respecta a los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol, ambos ya conocen sus rivales y el camino que deberán recorrer en la fase de grupos. Coliseo integrará la Zona 2 junto a Ferro DHO de San Cristóbal, 9 de Julio de Rafaela y Libertad de San Jerónimo Norte.
El debut será como visitante ante 9 de Julio, mientras que en la segunda fecha el elenco santafesino recibirá a Ferro DHO. El cierre del grupo será nuevamente fuera de casa frente a Libertad de San Jerónimo Norte, en un encuentro que podría ser clave para la clasificación.
El fútbol femenino estará a la par del masculino. Crédito: Archivo El Litoral.
Colón y su zona
Por su parte, Colón de Santa Fe formará parte de la Zona 3, que completan Defensores de Santa Catalina, Trebolense y Argentino de San Lorenzo.
Las sabaleras iniciarán su participación como visitantes ante Defensores de Santa Catalina. Luego, tendrán dos presentaciones consecutivas en condición de local: primero frente a Trebolense y, en la tercera fecha, ante Argentino de San Lorenzo.
Con un formato atractivo, equipos de distintas ligas y una competencia cada vez más exigente, la Copa Federación Femenina vuelve a escena con grandes expectativas.
Para Colón de Santa Fe y Coliseo será una nueva oportunidad de medirse a nivel provincial, representar a la Liga Santafesina y seguir fortaleciendo el crecimiento del fútbol femenino en la región. La cuenta regresiva ya terminó y el próximo fin de semana marcará el inicio de una ilusión compartida.