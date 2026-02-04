Liga Santafesina de Fútbol

Marcelo Molina: El DT renovó por un año más su vínculo con Sanjustino

El entrenador tucumano renovó su vínculo con el Verde y seguirá al frente del plantel en un 2026 cargado de desafíos. Dos torneos Apertura consecutivos, una identidad de juego marcada y la ambición intacta sostienen un proyecto que ya dejó huella en la historia del club de San Justo.