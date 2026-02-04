Marcelo Molina: El DT renovó por un año más su vínculo con Sanjustino

Si de logros y campeonatos se trata, en Sanjustino el nombre que aparece en primer plano es el de Marcelo Molina. La dirigencia del club decidió renovar la confianza y cerrar su continuidad por una temporada más, convencida de que el ciclo merece seguir creciendo.
Los resultados avalan la decisión: bajo su conducción, el Verde conquistó el torneo Apertura 2024 y repitió la hazaña en 2025, alcanzando la novena estrella liguista y consolidándose como uno de los equipos más fuertes de la Liga Santafesina de Fútbol.
Molina llegó a Sanjustino en julio de 2023 con una misión clara y concreta: ser campeón. No prometió milagros, sino trabajo, orden y convicciones. El tiempo le dio la razón.
En su segundo Apertura consecutivo logró lo que pocos entrenadores consiguen en una Liga tan exigente: coronarse de manera invicta y, un año después, volver a festejar nada menos que ante el clásico rival, Colón de San Justo, en un cierre cargado de emoción para todo el pueblo verde.
Oriundo de Tucumán, Marcelo Molina arribó a Santa Fe con una vasta experiencia en el fútbol de ascenso argentino y sudamericano.
Su recorrido como entrenador incluye pasos destacados por Achirense de la Liga Departamental de Colón, en Entre Ríos, donde estuvo muy cerca de ascender al Torneo Federal A.
Además de Racing de Olavarría, Coquimbo de Chile, Sol de América de Formosa y Boca Unidos de Corrientes, entre otros. Ese camino le dio herramientas, carácter y una mirada integral del juego que hoy se refleja en Sanjustino.
Pero su vínculo con el fútbol santafesino tiene raíces profundas. Como jugador, Molina inició su recorrido en el desaparecido Ferrocarril Santa Fe y luego integró las divisiones inferiores de Colón, donde no solo disputó la Liga Santafesina sino que también formó parte del plantel profesional.
Más tarde, ya como entrenador, trabajó en las categorías formativas del Sabalero, sumando experiencia y conocimiento del medio local.
Un proyecto con identidad y objetivos claros
Desde su llegada al club de San Justo, el entrenador tucumano se adaptó rápidamente al entorno y dejó en claro hacia dónde quería ir.
El objetivo inicial fue conquistar el Apertura 2024 y repetir en 2025. Ambos desafíos se cumplieron y hoy el proyecto se proyecta a un 2026 con grandes metas: la Liga local, la Copa Santa Fe y una nueva participación en el Torneo Regional Federal Amateur.
En diálogo con Pasión Liga de Diario El Litoral, Molina no ocultó su satisfacción por lo conseguido, aunque dejó en claro que el techo todavía está lejos. “Salió tal cual lo planificamos. Cuando me convocaron de Sanjustino me propusieron conseguir un campeonato y hoy ya son dos.
En ambos casos son logros del plantel, que se merece todo lo que consiguió”, expresó el DT, destacando además el respaldo dirigencial: “Los dirigentes pusieron todo para que el cuerpo técnico tenga cada elemento al alcance y así lograr el éxito”.
El técnico remarcó también la dificultad de la competencia: “Hoy la Liga Santafesina es muy competitiva, entonces se valora un montón haber conseguido los títulos del Apertura 2024 y 2025”. Palabras que reflejan el respeto por el torneo y por cada rival enfrentado en el camino al título.
El futuro, el plantel y los sueños pendientes
De cara a lo que viene, Molina no esquivó el compromiso. “Jugar el Apertura tratando de dejar otra vez bien alto el prestigio de Sanjustino y organizarnos para poder participar en otros torneos como la Copa Santa Fe y el Regional Amateur”, afirmó, convencido de que el club está preparado para asumir múltiples frentes de competencia.
Consultado sobre si existe plantel para afrontar semejante exigencia, la respuesta fue contundente: “Sí, tenemos un muy buen plantel para hacer frente a los torneos que vamos a participar.
Los directivos del club están muy conformes y saben que se vienen cosas importantes para Sanjustino”. La base del equipo campeón, sumada a refuerzos estratégicos, alimenta la ilusión de seguir sumando páginas doradas.
En el cierre de la charla, apareció inevitablemente Colón de Santa Fe, un nombre ligado a su historia personal. “Todos trabajamos para lograr un crecimiento profesional. Colón me dio todo desde mi llegada a Santa Fe.
Fui jugador de Inferiores, de Liga y hasta formé parte del plantel profesional del ’95. Después fui entrenador en las categorías formativas. Dirigir Colón es un sueño para el futuro”, confesó. Sin embargo, dejó en claro su presente: “Hoy estoy muy cómodo en Sanjustino. Me recibieron muy bien y no me dejan faltar nada. Los directivos, el cuerpo técnico que me acompaña y los hinchas me hacen sentir muy bien, y eso no tiene precio”.
Sanjustino sigue sumando estrellas en su planeta deportivo, y Marcelo Molina continúa escribiendo su propia historia en el fútbol santafesino. Con ambición, determinación y un fuerte sentido de pertenencia por el buzo que viste, el entrenador tucumano va por más, convencido de que lo mejor todavía está por venir.