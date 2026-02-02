Fútbol Masculino

¡Todo listo en Recreo!: este miércoles comienza la 8° Copa Ciudad “Sergio Espíndola”

Con el respaldo del Concejo Municipal, la Municipalidad de Recreo y el Gobierno de la Provincia, ocho clubes locales serán protagonistas de una nueva edición del tradicional certamen. El acto inaugural será este miércoles 4 de febrero en cancha de Deportivo Nobleza, con fútbol, música y un fuerte mensaje de comunidad.