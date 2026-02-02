¡Todo listo en Recreo!: este miércoles comienza la 8° Copa Ciudad “Sergio Espíndola”

Recreo ya palpita una nueva fiesta del fútbol regional. Este miércoles 4 de febrero, desde las 19.30 horas, comenzará oficialmente la 8° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino “Sergio Espíndola”, un certamen que año tras año convoca a los clubes, a las familias y a toda la comunidad en torno a la pasión por la pelota.
Mirá tambiénJusto empate a la orilla de la Laguna Setúbal
El Concejo Municipal de Recreo invita a todos los vecinos a acompañar y alentar a los clubes locales que serán parte de esta nueva edición: Asto, Central Oeste, Cruz Roja, Cosmos FC, Deportivo Nobleza, Defensores de Recreo, Huracán y La Perla del Oeste. Ocho instituciones con historia, identidad barrial y un fuerte compromiso social que volverán a encontrarse dentro de la cancha, pero también fuera de ella, en un torneo que prioriza la participación y el trabajo colectivo.
La jornada inaugural tendrá lugar en la cancha del Club Deportivo Nobleza. Allí se realizará el acto protocolar de apertura, que contará con la entonación del Himno Nacional Argentino a cargo del cantautor recreino Juanchi Brillada, palabras de bienvenida de las autoridades y el tradicional puntapié inicial que marcará el comienzo formal de la competencia.
Luego llegará el turno del fútbol. A las 20 horas se disputará el primer encuentro de la Copa, con el cruce entre Defensores y Huracán. Más tarde, desde las 22, Deportivo Nobleza será anfitrión de Cosmos FC, cerrando así la noche inaugural con dos partidos que prometen buen marco de público y emociones desde el arranque.
Entradas, organización y servicios
Las entradas generales tendrán un valor de 4.000 pesos para mayores de 12 años. Los menores de 12 años y las personas con discapacidad, presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD), no abonarán ingreso.
Desde la organización se informó que lo recaudado en cada jornada será dividido en partes iguales entre los clubes participantes, un dato no menor que refuerza el espíritu solidario y cooperativo del torneo. Las entradas se venderán únicamente en la puerta de ingreso al estadio.
Mirá tambiénUna noche fantástica para empezar a soñar en grande
En cuanto a las normas de convivencia y seguridad, no estará permitido el ingreso con conservadoras, bebidas alcohólicas ni pirotecnia audible. Sí habrá servicio de buffet y se permitirá el ingreso de sillones, para que el público pueda disfrutar cómodamente de cada jornada.
La Municipalidad de Recreo, a través de sus áreas correspondientes, anunció que se realizarán cortes de tránsito en las inmediaciones de la cancha del Deportivo Nobleza durante la jornada inaugural, por lo que se solicita a los vecinos respetar el ordenamiento y las indicaciones que dispongan los agentes de tránsito.
Además, durante la primera y la última jornada del certamen habrá una Carpa de la Salud, dispuesta de manera conjunta por el Representante de la Comunidad del Hospital Protomédico, Fabricio Aguiar, y el Club de Leones de Recreo, reforzando el acompañamiento sanitario y comunitario del evento.
Cronograma, definiciones y premios
La actividad continuará el viernes 6 de febrero en cancha de La Perla del Oeste. A las 20 horas se enfrentarán Central Oeste y Asto, mientras que desde las 22 será el turno de La Perla del Oeste ante Cruz Roja.
Las semifinales del certamen fueron definidas por sorteo y se disputarán el viernes 20 de febrero en cancha de Deportivo Nobleza, en horarios a confirmar. En tanto, el cierre del torneo será el viernes 27 de febrero en cancha de La Perla del Oeste, donde se jugarán el partido final y el encuentro por el tercer y cuarto puesto.
En cuanto a los premios, esta octava edición entregará kits deportivos para todos los clubes participantes. Además, el equipo campeón recibirá tres pelotas, el subcampeón dos y el tercero una. El campeón y el subcampeón también serán distinguidos con medallas, gentileza de la Liga Santafesina de Fútbol.
La 8° Copa Ciudad de Recreo cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Recreo, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario local. Todo está dado para que, una vez más, el fútbol sea el gran punto de encuentro. Que sea una verdadera fiesta del deporte regional.