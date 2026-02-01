Justo empate a la orilla de la Laguna Setúbal

La Copa Federación de la provincia de Santa Fe volvió a decir presente en la ciudad y regaló un encuentro intenso y bien disputado a orillas de la Laguna Setúbal. En el marco de la segunda fecha del certamen provincial, Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe empataron 1 a 1 en un duelo parejo, luchado y con momentos de buen fútbol, que dejó sensaciones positivas en ambos cuerpos técnicos.
Desde el inicio se notó que los dos equipos llegaban con la carga lógica de una exigente pretemporada, pero también con la ambición de sumar puntos claves en una zona corta, donde cada resultado puede ser determinante. Ciclón Racing intentó hacerse dueño del balón, con circulación por las bandas y presión alta, mientras que Guadalupe apostó a un esquema ordenado, buscando lastimar con transiciones rápidas.
El primer tiempo tuvo intensidad y ritmo. En ese contexto, el conjunto dirigido por Carlos García logró abrir el marcador. Walter Gómez aprovechó una jugada bien elaborada y, con una definición precisa, puso el 1 a 0 para Ciclón Racing, desatando el festejo de la parcialidad local. A partir de allí, el partido se tornó aún más disputado, con fricción en la mitad de la cancha y situaciones repartidas, aunque sin demasiada claridad en los metros finales.
En el complemento, Sportivo Guadalupe mostró otra actitud. Con mayor decisión y empuje, adelantó líneas y comenzó a generar peligro sobre el arco rival. Esa búsqueda tuvo su premio con el gol de Agustín Palombarini, quien encontró el espacio justo para definir y establecer el 1 a 1 que, con el correr de los minutos, terminaría siendo definitivo.
El tramo final mostró a dos equipos que intentaron quedarse con la victoria, pero sin descuidar el orden defensivo. Hubo buenas intenciones, algunas imprecisiones propias del desgaste físico y del intenso calor, y un equilibrio que terminó reflejándose en el resultado.
Más allá del marcador, fue para destacar el muy buen estado del campo de juego, que permitió el desarrollo normal del espectáculo. En las tribunas, el público acompañó sobre el cierre del encuentro, aunque no en la medida esperada. Las altas temperaturas jugaron su papel y seguramente impidieron una mayor concurrencia para un partido de nivel provincial y atractivo futbolístico.
El empate deja a Ciclón Racing y a Guadalupe con sensaciones encontradas, pero conscientes de que el camino recién comienza y que cada punto suma en una Copa Federación que promete emociones hasta el final.