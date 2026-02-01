Copa Federación de Fútbol

Justo empate a la orilla de la Laguna Setúbal

Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe igualaron 1 a 1 en la segunda fecha del torneo provincial. Walter Gómez, de cabeza, adelantó al lagunero en la primera parte y Agustín Palombarini selló la paridad en el complemento, en un partido equilibrado y con pasajes de buen juego.