Ciclón Racing y Guadalupe animan un cruce histórico a orilla de la Laguna Setúbal

El próximo sábado a las 18.30, el estadio del club lagunero será escenario de un atractivo duelo por la segunda fecha de la Copa Federación. Ciclón Racing llega entonado tras ganar en Videla y Guadalupe tras hacerse fuerte en su casa ante Barrio Oeste de Gálvez. La dirigencia local ya organizó un importante operativo para recibir a una buena cantidad de público en un partido que promete emociones y festejos.
La Copa Federación de la Provincia de Santa Fe continúa su marcha y la segunda fecha tendrá uno de los partidos más convocantes del fin de semana.
Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe, dos instituciones históricas de la Liga Santafesina, se enfrentarán el próximo sábado desde las 18.30 en el estadio del club lagunero, en un cruce que despierta expectativa tanto por lo deportivo como por todo lo que rodea a estos equipos de barrio con larga trayectoria.
El presente de ambos alimenta aún más la previa. Racing llega con el ánimo en alza luego de una valiosa victoria conseguida en Videla, resultado que le permitió comenzar el certamen con el pie derecho y ratificar el buen trabajo que viene realizando el plantel.
Del otro lado estará el conjunto dirigido por Adalberto Tobaldo, que también debutó con triunfo al vencer en su cancha a Barrio Oeste de Gálvez, mostrando solidez y carácter en un torneo corto donde cada punto vale oro.
Con estos antecedentes, el choque del sábado aparece como un duelo clave para empezar a perfilar aspiraciones dentro de la zona. Pero más allá de la tabla, el partido tiene un condimento especial: se trata de dos clubes con identidad barrial, historia en la Liga y una hinchada que acompaña y le da un marco particular a cada presentación.
Consciente de la importante concurrencia que se espera, la Comisión Directiva de Ciclón Racing diagramó un operativo especial para ordenar los ingresos y garantizar una jornada tranquila para todos los protagonistas.
Los espectadores, el cuerpo técnico y los jugadores del club local ingresarán por el acceso tradicional del estadio. Por ese mismo sector también lo harán el cuerpo técnico y los jugadores de Sportivo Guadalupe.
En tanto, los dirigentes e hinchas del conjunto visitante tendrán su ingreso asignado por el acceso al complejo de fútbol 5, ubicado en la intersección de Riobamba y Azcuénaga.
La medida apunta a facilitar la circulación, evitar aglomeraciones y permitir que cada parcialidad disfrute del espectáculo en un clima familiar, tal como se espera en una competencia de estas características.
Desde la dirigencia lagunera remarcan que no se deja nada librado al azar. El objetivo es que el encuentro sea una verdadera fiesta del fútbol provincial, con orden, respeto y un marco acorde a la historia de ambos clubes.
En la previa del partido, el estadio de Ciclón Racing luce en muy buenas condiciones. Bajo la coordinación de Liria Salemi y con el acompañamiento de todo un equipo de trabajo, el club puso manos a la obra para dejar el escenario en óptimo estado, marcando el inicio de un 2026 cargado de desafíos e ilusiones.
El cuidado del campo de juego, los detalles en las instalaciones y la organización general reflejan el compromiso de la institución con el crecimiento deportivo y social.
La Copa Federación aparece, una vez más, como una vidriera importante y una oportunidad para que los clubes muestren no sólo su nivel futbolístico, sino también su capacidad organizativa.
Todo está dado para que el sábado por la tarde, a orilla de la Laguna, se viva un gran momento. Ciclón Racing y Guadalupe, dos nombres con peso propio en el fútbol santafesino, se verán las caras en un partido que promete intensidad, emociones y tribunas colmadas.
El fútbol provincial tendrá una cita imperdible y los protagonistas ya se preparan para escribir un nuevo capítulo de esta apasionante historia.