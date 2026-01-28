Copa Federación de la provincia

Ciclón Racing y Guadalupe animan un cruce histórico a orilla de la Laguna Setúbal

El próximo sábado a las 18.30, el estadio del club lagunero será escenario de un atractivo duelo por la segunda fecha de la Copa Federación. Ciclón Racing llega entonado tras ganar en Videla y Guadalupe tras hacerse fuerte en su casa ante Barrio Oeste de Gálvez. La dirigencia local ya organizó un importante operativo para recibir a una buena cantidad de público en un partido que promete emociones y festejos.