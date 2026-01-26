Buen inicio de año

Arranque positivo para la Liga Santafesina en la Copa Federación

Se disputó la primera fecha del certamen provincial y los equipos de la Liga Santafesina tuvieron un balance favorable: victorias de El Quillá, Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe, mientras que Ateneo Inmaculada cayó ajustadamente. En un torneo corto y exigente, sumar desde el inicio resulta clave para la clasificación.