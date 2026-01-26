Arranque positivo para la Liga Santafesina en la Copa Federación
Se disputó la primera fecha del certamen provincial y los equipos de la Liga Santafesina tuvieron un balance favorable: victorias de El Quillá, Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe, mientras que Ateneo Inmaculada cayó ajustadamente. En un torneo corto y exigente, sumar desde el inicio resulta clave para la clasificación.
Volvió a rodar la pelota en la provincia de Santa Fe y la Copa Federación de Fútbol 2026 ya está en marcha. Este domingo se desarrolló la primera fecha del certamen que reúne a los mejores representantes de las distintas ligas del territorio santafesino y que, como cada año, presenta un formato tan atractivo como exigente.
Se trata de zonas de apenas tres fechas, donde cada punto tiene un peso determinante en la pelea por avanzar de fase.
Para los equipos de la Liga Santafesina de Fútbol, el saldo inicial fue ampliamente positivo: tres triunfos y una sola derrota, esta última por la mínima diferencia. Resultados que permiten ilusionarse, pero que también obligan a mantener la concentración en un campeonato que no admite distracciones.
El Quillá. Gentileza.
En la zona 4, Sportivo Guadalupe y Ciclón Racing comenzaron con autoridad. El conjunto conducido por Adalberto Tobaldo se hizo fuerte en condición de local y goleó 3 a 0 a Barrio Oeste de Gálvez. El “Guada” abrió el marcador a través de Leandro Ledesma, que cambió penal por gol, y luego amplió la diferencia con las conquistas de Emanuel Ojeda y Leonardo Iorlano.
El equipo galvense terminó el encuentro con diez jugadores, situación que facilitó el dominio del local, que arrancó el torneo con el pie derecho.
Por su parte, Ciclón Racing también se despachó con una victoria contundente, en este caso como visitante. El elenco lagunero derrotó 3 a 0 a Sportivo Videla, con goles de Carlos Bogao, Maximiliano Franco y Agustín Flores. El equipo dirigido por Carlos García mostró solidez y efectividad, dos aspectos fundamentales en este tipo de competencias.
En la próxima fecha, Ciclón Racing recibirá a Guadalupe, en uno de los clásicos históricos de la Liga Santafesina, que promete ser uno de los duelos destacados de la jornada.
El tercer triunfo para los representantes liguistas llegó desde Esperanza. En la zona 5, Náutico El Quillá se impuso por 1 a 0 ante Sportivo del Norte en un partido muy cerrado y definido sobre el final.
Cuando el empate parecía sellado, Mauricio Paz apareció a los 45 minutos del segundo tiempo para marcar el gol del triunfo del “Tiburón”, que se llevó tres puntos de oro en condición de visitante y quedó bien perfilado en su grupo.
La contracara de la jornada fue Ateneo Inmaculada. El conjunto colegial cayó como local por 1 a 0 frente a San Lorenzo de Esperanza, en un encuentro parejo que se resolvió por detalles. Franco Cargou anotó el único gol del partido para el equipo visitante.
A pesar de la derrota, Ateneo dejó una imagen competitiva y tendrá revancha rápida, ya que en esta zona también se cruzarán los representantes de la Liga Santafesina en la segunda fecha.
La próxima jornada de la Copa Federación se disputará el domingo venidero, con horarios a confirmar en cada cancha y con la atención puesta en las altas temperaturas que se registran en la región. Con el torneo recién iniciado, los equipos santafesinos saben que el margen de error es mínimo y que cada partido puede marcar el rumbo de la clasificación