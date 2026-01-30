Floresta inauguró su nuevo predio en Santo Tomé

Una noche fantástica para empezar a soñar en grande

En pleno verano y en tiempos de pretemporada, Atlético Floresta dio un paso histórico al inaugurar oficialmente su nuevo complejo deportivo en el barrio El Tanque de Santo Tomé. Con partidos amistosos, dirigentes, jugadores y familias presentes, el club trasladó su historia a un espacio de cinco hectáreas que promete ser la base de un proyecto ambicioso dentro de la Liga Santafesina de Fútbol.