La Perla del Oeste afina su ilusión con objetivos claros y el protagonismo como bandera

Con Andrés Formento al mando y una base sólida que se mantiene, La Perla del Oeste transita la pretemporada con metas bien definidas. El conjunto de Recreo apuesta a sostener su identidad, reforzar su poder ofensivo y pelear bien arriba en el torneo local, respaldado por un grupo humano unido y comprometido.