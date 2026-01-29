La Perla del Oeste afina su ilusión con objetivos claros y el protagonismo como bandera

Con Andrés Formento al mando y una base sólida que se mantiene, La Perla del Oeste transita la pretemporada con metas bien definidas. El conjunto de Recreo apuesta a sostener su identidad, reforzar su poder ofensivo y pelear bien arriba en el torneo local, respaldado por un grupo humano unido y comprometido.
La Perla del Oeste comenzó un nuevo año futbolístico con la convicción intacta y la ilusión renovada. En el marco de la preparación para la temporada 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol, el equipo trabaja intensamente con objetivos claros, precisos y ambiciosos, apostando a sostener el crecimiento que mostró durante el último año.
Con Andrés Formento como entrenador, quien viene de realizar un muy buen 2025, el club se ilusiona con volver a ser protagonista y dar pelea en los puestos de vanguardia.
El DT dialogó con Pasión Liga de Diario El Litoral y dejó en claro cuáles son las metas trazadas desde el inicio del trabajo: “Pelear bien arriba en el torneo local y buscar tener el protagonismo de siempre”.
Esa frase resume el espíritu que se respira en el plantel, que encara la temporada con la firme intención de consolidar una identidad de juego y competir de igual a igual frente a cualquier rival.
Desde el cuerpo técnico entienden que el desafío principal pasa por fortalecer el funcionamiento colectivo, con especial énfasis en la fase ofensiva. La idea es conformar un equipo dinámico, intenso y con variantes, capaz de imponer condiciones y sostener una propuesta atractiva a lo largo del campeonato.
En ese sentido, Formento remarcó que uno de los objetivos concretos es “estar entre los primeros cinco equipos del torneo”, una meta que refleja tanto ambición como realismo deportivo.
Continuidad, refuerzos y trabajo intenso
Uno de los aspectos más destacados de este nuevo proceso es la continuidad del plantel. La Perla del Oeste logró mantener una base muy importante, ya que continúan todos los titulares de la temporada pasada.
Este dato no es menor en el fútbol local, donde muchas veces los equipos deben reinventarse año tras año. La permanencia de los jugadores le permite al cuerpo técnico avanzar sobre cimientos firmes, profundizando conceptos y automatismos ya trabajados.
A esa base consolidada se sumaron refuerzos de jerarquía, futbolistas que llegan para aportar experiencia, calidad y una sana competencia interna. “La llegada de jugadores con recorrido fortalece aún más al grupo y eleva el nivel de exigencia diaria”, señaló Formento, quien valora especialmente la respuesta del plantel en cada entrenamiento.
La pretemporada no da respiro. Los trabajos son exigentes y apuntan a llegar de la mejor manera al inicio de la competencia oficial. Preparación física, ensayos tácticos y partidos amistosos forman parte de una planificación pensada para sostener el ritmo durante todo el año.
En ese camino, el torneo de verano aparece como una oportunidad clave para sumar minutos, ajustar detalles y comenzar a darle forma definitiva al equipo que afrontará el Apertura.
Un grupo humano que ilusiona
Más allá de lo estrictamente futbolístico, puertas adentro se respira un clima especial. El entrenador destacó el excelente ambiente que se vive dentro del plantel, un aspecto que considera fundamental para afrontar los desafíos de una temporada larga y exigente.
“Se está formando un grupo humano sólido, comprometido y unido”, afirmó Formento, convencido de que la convivencia y el sentido de pertenencia son tan importantes como la táctica o la preparación física.
Ese espíritu colectivo se refleja en el día a día, en la predisposición al trabajo y en el compromiso con los objetivos comunes. La Perla del Oeste inicia el año con muchas ilusiones y la confianza puesta en el esfuerzo cotidiano, la preparación realizada y el acompañamiento de todos los que forman parte del club.
Andrés Formento vive el fútbol de manera apasionada y transmite esa energía a cada entrenamiento. Con su liderazgo, va sembrando día a día un granito más de ilusión en una institución que no para de crecer y que sueña con volver a ser protagonista en la Liga Santafesina.
El camino recién comienza, pero las bases están claras: trabajo, identidad y ambición para dejar a La Perla del Oeste en lo más alto.