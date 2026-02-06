Con un calendario exigente

Colón de San Justo presentó a Mauricio Chiementín y puso en marcha su proyecto deportivo 2026

El nuevo entrenador de la Primera División fue presentado oficialmente y ya inició los trabajos junto al plantel superior. El DT dejó en claro que el objetivo será competir en todos los torneos de la temporada, en un año donde el club afrontará la Liga Santafesina, Copa Santa Fe y el Regional.