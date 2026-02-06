Colón de San Justo presentó a Mauricio Chiementín y puso en marcha su proyecto deportivo 2026

Colón de San Justo comenzó a escribir un nuevo capítulo en su historia deportiva con la presentación oficial de Mauricio Chiementín como director técnico de la categoría superior.
El nuevo entrenador de la Primera División fue presentado oficialmente y ya inició los trabajos junto al plantel superior. El DT dejó en claro que el objetivo será competir en todos los torneos de la temporada, en un año donde el club afrontará la Liga Santafesina, Copa Santa Fe y el Regional.
Colón de San Justo comenzó a escribir un nuevo capítulo en su historia deportiva con la presentación oficial de Mauricio Chiementín como director técnico de la categoría superior.
El entrenador asumió formalmente este lunes, jornada en la que mantuvo la charla inicial con el plantel y presentó al cuerpo técnico que lo acompañará en una temporada que se anticipa intensa y cargada de desafíos.
La institución rojiblanca afrontará durante 2026 un calendario exigente que incluirá el Torneo Apertura y Clausura de la Liga Santafesina de Fútbol, la Copa Santa Fe y el Torneo Regional, competencias en las que el club buscará ser protagonista, sosteniendo la identidad futbolística que lo caracteriza y respetando el peso histórico que tiene dentro del fútbol santafesino y regional.
Tras el primer contacto formal con los jugadores, Chiementín dialogó con Pasión Liga y dejó en claro cuál será la línea de trabajo que pretende imponer desde el inicio del proceso. El flamante entrenador mostró entusiasmo por el desafío y remarcó el significado que tiene conducir a una institución con tanta trayectoria.
“Los objetivos son pelear todas las competencias que tengamos porque la historia del club así lo manda. Para mí es un gran orgullo estar al frente de la máxima categoría de un club con mucha historia en la Liga y también a nivel regional y nacional”, expresó el entrenador, marcando el tono de lo que será su ciclo al frente del equipo.
En ese sentido, Chiementín también destacó el respaldo institucional recibido desde el primer momento, algo que consideró fundamental para encarar un año que demandará trabajo constante y una planificación deportiva precisa.
“Quiero agradecer a los directivos que confiaron en mí, a Diario El Litoral y a los medios locales que siempre nos acompañan dando a conocer todo lo bueno que hace este club en todas las disciplinas”, agregó el técnico, valorando el acompañamiento dirigencial y la difusión del trabajo que realiza la institución en el ámbito deportivo y social.
La llegada del nuevo cuerpo técnico forma parte de un proyecto deportivo que busca consolidar el crecimiento institucional y futbolístico del club, apostando al trabajo planificado, la competitividad y la formación integral de los jugadores.
Desde la dirigencia entienden que el 2026 será un año determinante, no solo por la cantidad de torneos en disputa sino también por la necesidad de sostener el protagonismo deportivo que Colón de San Justo ha construido a lo largo de los años dentro de la Liga Santafesina de Fútbol y en competencias regionales.
La presentación oficial contó con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva y especialmente de la Subcomisión de Fútbol, que viene trabajando en la planificación del año deportivo. José Luis Repeto apareció como una de las figuras visibles del proyecto futbolístico, acompañando el inicio de este nuevo proceso deportivo.
El respaldo institucional y la claridad en los objetivos aparecen como pilares fundamentales para sostener un camino que buscará resultados deportivos, pero también consolidar una estructura de trabajo que permita proyectar el futuro del club.
Durante la jornada de presentación también se dio a conocer la conformación completa del cuerpo técnico que ya comenzó con los trabajos de preparación desde el pasado lunes, marcando el inicio formal de la temporada.
El equipo de trabajo estará integrado por Mauricio Chiementín como director técnico; “Pata” Cardozo y “Chichi” Alessio como ayudantes de campo; Mauri Vegetti como preparador físico; “Pelo” Robledo como entrenador de arqueros; y Sebastián Junco como utilero.
La conformación del staff responde a la idea de generar un grupo de trabajo sólido, con roles bien definidos y con experiencia dentro del fútbol regional, algo que se considera clave para afrontar la seguidilla de competencias que tendrá el equipo.
En lo estrictamente deportivo, el plantel ya comenzó con los entrenamientos, enfocándose en la puesta a punto física y en la incorporación progresiva de los conceptos tácticos que pretende el nuevo entrenador. La planificación apunta a llegar en óptimas condiciones al inicio de las competencias oficiales.
Con la pelota nuevamente en movimiento, Colón de San Justo inicia un año cargado de expectativas. La combinación de historia, estructura institucional y un nuevo cuerpo técnico con objetivos claros marcan el punto de partida de una temporada que promete emociones fuertes para el pueblo sabalero sanjustino.
La ilusión ya está en marcha y el desafío será sostener en la cancha el peso de una camiseta que, dentro del fútbol santafesino, siempre exige protagonismo. El 2026 recién comienza, pero en Colón de San Justo el trabajo ya está en marcha.