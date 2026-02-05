La Copa Ciudad de Recreo volvió a rodar con una fiesta y dos partidazos

La pelota volvió a rodar en Recreo y lo hizo en un marco que ratifica el crecimiento sostenido de la Copa Ciudad.
La 8° edición del certamen “Sergio Espíndola” tuvo su jornada inaugural con un acto cargado de emoción, dos encuentros vibrantes y un fuerte acompañamiento del público. Más de 850 personas participaron del inicio del tradicional torneo recreíno.
Más de 850 personas acompañaron la inauguración de la 8° edición del certamen masculino “Sergio Espíndola”, organizado por el Concejo Municipal y que reúne a ocho instituciones locales: Asto, Central Oeste, Cruz Roja, Cosmos, Deportivo Nobleza, Defensores de Recreo, Huracán y La Perla del Oeste.
La jornada de apertura se llevó a cabo este miércoles 4 de febrero en cancha del Club Deportivo Nobleza, escenario elegido para el acto inaugural y los dos primeros partidos del torneo. La convocatoria y el clima vivido confirmaron la consolidación del campeonato dentro del calendario deportivo regional.
El inicio formal contó con la presencia de autoridades locales, provinciales, dirigentes deportivos, representantes institucionales y vecinos de la ciudad. El presidente del Concejo Municipal, Omar Picard, fue el encargado de brindar el mensaje de bienvenida.
Durante su discurso destacó el crecimiento del certamen y el compromiso colectivo que permite su continuidad. “No tengo más que palabras de agradecimiento hacia todos los que intervinieron para que esta copa sea visible.
Estamos muy contentos porque este certamen es cada vez más visible y se impone a nivel regional. En Recreo, la gente espera que en enero o febrero llegue la Copa y eso es muy importante. Que empiece a rodar la pelota”, expresó.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo del artista local Juanchi Brillada, que generó un clima de respeto y orgullo entre los presentes.
Luego llegó el turno de Sergio Espíndola, figura histórica del deporte local y quien le da nombre a esta edición. Visiblemente emocionado, agradeció la distinción y reafirmó su mensaje social vinculado al deporte. “Esto es algo muy lindo.
Siempre trabajé con muchas ganas y tratando de que los chicos estén en un club y no en la calle. Trabajemos en los valores, el respeto, para formar siempre mejores personas”, manifestó antes de realizar el puntapié inicial.
Por su parte, el intendente Omar Colombo resaltó el valor social de las instituciones deportivas. “Felicito al Concejo Municipal por esta organización, a los clubes, a Sergio y en él quiero reconocer a todos los dirigentes. Los clubes son fundamentales para la vida de una localidad”, señaló.
También acompañaron autoridades provinciales, concejales, funcionarios municipales, dirigentes de la Liga Santafesina de Fútbol, representantes institucionales, medios de comunicación y público en general, reflejando el fuerte respaldo que tiene el evento en la comunidad.
En lo estrictamente deportivo, la noche ofreció dos encuentros atractivos y cargados de emociones.
En el primer partido, arbitrado por Leonardo Vivas, Defensores de Recreo superó 3 a 2 a Huracán en un duelo muy disputado. Fabricio Salteño, en dos oportunidades, y Adrián Jordan marcaron para el ganador, mientras que Leonardo Escobar y Miguel Tacundo anotaron para Huracán.
Con este triunfo, el equipo dirigido por Rubén Mergen se metió en semifinales, donde enfrentará al ganador del cruce entre Central Oeste y Asto.
En el segundo encuentro, Nobleza y Cosmos protagonizaron un empate 2 a 2 en el tiempo reglamentario. Para la “Vizcachera” convirtieron Luis Klenzi y Elías Candia, mientras que para Cosmos anotaron Santiago Aragón y Cristian Taborda.
La definición llegó desde el punto penal, donde Cosmos fue más efectivo y se impuso 4 a 2, asegurando su lugar en semifinales. Allí enfrentará al vencedor del partido entre La Perla del Oeste y Cruz Roja.
Además del espectáculo deportivo, la jornada también tuvo un fuerte componente social y sanitario. El representante de la comunidad del Hospital Protomédico, Fabricio Aguiar, junto al Club de Leones de Recreo, dispusieron una carpa de salud donde los asistentes pudieron controlarse la presión arterial y recibir información preventiva.
El torneo continuará este viernes 6 de febrero en cancha de La Perla del Oeste. Desde las 20 jugarán Central Oeste frente a Asto, mientras que a las 22 será el turno de La Perla del Oeste ante Cruz Roja.
Con una organización consolidada, un fuerte respaldo institucional y el acompañamiento masivo del público, la Copa Ciudad de Recreo vuelve a demostrar que el fútbol local es mucho más que un deporte: es identidad, pertenencia y encuentro para toda la comunidad. Agradecemos a Vanesa Escobar por su aporte periodístico.