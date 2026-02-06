Comenzó en Ceres la 3ª edición de la Copa Departamento San Cristóbal
El torneo reunió a autoridades provinciales y locales, presentó importantes incentivos económicos para los clubes y confirmó su estatus como competencia oficial avalada por la Federación Santafesina de Fútbol.
Este miércoles por la noche comenzó la 3° edición de la Copa de Fútbol “Departamento San Cristóbal” 2026
La ciudad de Ceres fue escenario, este miércoles por la noche, del partido inaugural de la 3ª edición de la Copa de Fútbol “Departamento San Cristóbal” 2026, certamen que ya se consolidó como una de las competencias deportivas más relevantes del norte santafesino.
El encuentro inicial, correspondiente al Grupo B, enfrentó al local Club Atlético Ceres Unión y al Club Independiente de San Cristóbal, en un partido intenso que finalizó igualado 1 a 1.
Ante un buen marco de público, el duelo fue dirigido por el árbitro Angelo Cornaglia y tuvo como goleadores a Nicolás Alvez de Souza para el conjunto ceresino y a Matías Caballero para la visita. El empate reflejó el desarrollo parejo y dinámico del juego, que marcó el puntapié inicial de una edición cargada de expectativas.
La primera fecha del torneo se completará con otros cinco encuentros que se disputarán entre jueves, viernes y domingo. Como novedad destacada, esta edición incorpora la transmisión en vivo, libre y gratuita, de todos los partidos a través del streaming oficial de la Copa Departamental en la plataforma YouTube, ampliando el alcance del certamen y fortaleciendo su visibilidad regional.
Un lanzamiento con fuerte respaldo institucional
Antes del inicio del partido se realizó la presentación oficial del torneo y una conferencia de prensa encabezada por el senador provincial Felipe Michlig, mentor e impulsor de la competencia.
Durante el acto se brindaron detalles organizativos de la Copa, que reúne a 12 equipos del departamento San Cristóbal, pertenecientes a distintas ligas: ocho de la Liga Ceresina, dos de la Liga Rafaelina y dos de la Liga de San Francisco.
El lanzamiento contó con la presencia del diputado provincial Marcelo González; el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti; el director de Deportes Zona Norte, Brian Mackiewicz; el colaborador de la organización Alejandro Gastaldi; el presidente de la Liga Ceresina de Fútbol, Jorge Keller; y el secretario de la Liga de Fútbol de San Francisco, Daniel Ardusso, además de dirigentes y representantes de los clubes participantes.
También acompañaron autoridades políticas de la región, entre ellas la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy; el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi; y los presidentes comunales de Hersilia, Silvana Romero; La Rubia, Juan Cruz Dupouy; y Moisés Ville, Marcelo Lind, junto a funcionarios locales y departamentales.
Al cierre de la conferencia, los organizadores entregaron a los 12 clubes participantes diez pelotas oficiales de fútbol a cada institución, además de pórticos de ingreso, tótems apoya-pelotas y cartelería con la nueva identidad visual del torneo.
Incentivos económicos y apoyo a los clubes
Durante la presentación se detalló el esquema de premios y beneficios económicos. Cada club recibe un ingreso de tres millones de pesos solo por participar, destinado a cubrir viáticos y traslados, además de un ingreso adicional por la televisación a través del streaming oficial.
A esto se suma que no deberán afrontar gastos arbitrales y que la recaudación por entradas y buffet queda íntegramente para las instituciones locales.
Este miércoles por la noche comenzó la 3° edición de la Copa de Fútbol “Departamento San Cristóbal” 2026
Asimismo, los premios aumentan para los equipos que accedan a las instancias finales, donde se entregarán trofeos y medallas para los campeones y subcampeones de las Copas de Oro y Plata, tal como ocurrió en ediciones anteriores.
En ese marco, Michlig agradeció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y de Lotería de Santa Fe, presidida por Daniel Dilena, además del apoyo del diputado Marcelo González. “Todo esto permite sostener una competencia que ya forma parte de la agenda deportiva del departamento y brindarles a los clubes rodaje de cara a los torneos oficiales del año”, destacó.
Un torneo con estatus oficial y proyección regional
Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación de que la Copa Departamento San Cristóbal ya es considerada un campeonato oficial, fiscalizado y auspiciado por la Federación Santafesina de Fútbol, lo que eleva su jerarquía institucional y deportiva.
“Este reconocimiento permite que el campeón obtenga un cupo para disputar la Copa Santa Fe, además del derecho a jugar la Copa Bidepartamental junto al departamento Castellanos y el Torneo Regional Amateur del Consejo Federal”, explicó Michlig, quien agradeció especialmente a la Federación Santafesina y a su presidente, Carlos Lanzaro.
Este miércoles por la noche comenzó la 3° edición de la Copa de Fútbol “Departamento San Cristóbal” 2026
Por su parte, el secretario de Deportes provincial, Fernando Maletti, resaltó el crecimiento del certamen: “Este torneo comenzó como un sueño y hoy, gracias a la pasión y el empuje de Felipe y Marcelo, es una realidad que debemos cuidar. Es una competencia que fortalece a los clubes y al deporte en general”.
Con una sólida organización, respaldo institucional y una clara apuesta al desarrollo del fútbol regional, la Copa Departamento San Cristóbal vuelve a ponerse en marcha “en busca de la estrella más anhelada”, reafirmando su lugar como uno de los eventos deportivos más importantes del centro-norte santafesino.