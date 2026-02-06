"Estamos logrando cosas que antes nadie se animaba a soñar", valoró Paula Mitre

La intendente de Vera, Paula Mitre realizó un repaso detallado por el intenso plan de obras que el municipio viene desarrollando en la ciudad, con especial énfasis en aquellas que buscan mejorar el perfil hídrico del distrito, el mejoramiento urbano, la infraestructura vial, la calidad energética, las políticas sociales y el avance hacia la concreción del Parque Industrial, uno de los grandes objetivos de su gestión.
Al comenzar la nota, la mandataria explicó que durante el mes de enero se aprovechó una ventana de buen tiempo para acelerar trabajos que se habían visto demorados durante 2025, un año que calificó como «más llovedor de lo normal», lo que obligó a ralentizar muchas obras.
Sobre ese tema, remarcó que la agenda del gobierno local está hoy centrada en las obras hídricas, con el objetivo de llegar al próximo período de lluvias con los trabajos más importantes concluidos.
En ese sentido, mencionó dos proyectos clave: primero, el desagüe pluvial de calle Belgrano, dentro de la ciudad, en el que «estamos haciendo ahora las conexiones con las cunetas de enfrente y haciendo ahora lo micro, que es la limpieza y también la adecuación, limpieza de alcantarilla y todo a nivel domiciliario, las cunetas más chicas, más altas; y el megaproyecto de limpieza de canales y construcción de túneles liner, que involucra la zona periférica.
Detalló que se realizaron tareas de limpieza en 27 kilómetros de canales, que conectan Vera con distintos afluentes como el arroyo El Tigre, El Toba y la cañada de El Espín, además de la readecuación de alcantarillas y la construcción de túneles por debajo de rutas nacionales y provinciales, con el objetivo de mejorar la velocidad de escurrimiento del agua.
También se avanzó en obras sobre las rutas 98 y 3, con nuevos túneles y alcantarillas, y en trabajos dentro del ejido urbano, como limpieza de cunetas domiciliarias y adecuaciones a menor escala.
Obras viales, urbanas y saneamiento
Mitre señaló que, en paralelo, se ejecutan obras viales, entre ellas la pavimentación de 260 metros de calle Hipólito Yrigoyen, financiada a través de un programa provincial, y trabajos de saneamiento en distintos puntos de la ciudad: «Ya estamos culminando los 260 metros gracias a un programa de obras urbanas de la provincia».
Además, destacó obras urbanas como la pileta semiolímpica del polideportivo, la iluminación integral del predio y la ejecución de mejoras en espacios públicos, todas realizadas con fondos provinciales, remarcando que sin ese acompañamiento económico no hubieran sido posibles.
En materia de alumbrado público, mencionó avances en barrios y calles como Soldado Gómez, La Rioja, Urquiza, y anunció un programa de iluminación que abarcará a toda la ciudad.
También confirmó el inicio próximo de obras de cloacas en el barrio Martín Fierro, junto con ampliaciones en otros sectores.
La titular del Ejecutivo reseñó además «las ampliaciones de cloacas en varios puntos de la ciudad. Muchos trabajos por todos lados, además de los mejorados que estamos haciendo. Estamos reconstruyendo muchas calles que se han dañado muchísimo en el periodo pasado, por haber tenido tantas lluvias».
Recuperación cultural y políticas sociales
En la nota, quien gobierna por segundo periodo consecutivo la ciudad norteña, resaltó la puesta en valor del Cine Teatro Español, que fue prácticamente renovado a nuevo y hoy brinda un importante servicio cultural, especialmente a escuelas e instituciones. A esto se suma el impulso de la Casa de la Cultura, con talleres previstos para 2026.
En el plano social, destacó el funcionamiento del Centro Aprecod y el dispositivo Acompañarte, orientados a la atención de personas con problemas de adicciones, y subrayó el rol de las políticas sociales desarrolladas junto al gobierno provincial.
El Parque Industrial, el gran desafío
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el Parque Industrial. Explicó que ya se solicitó a la Justicia la ejecución de la sentencia que permitirá tomar posesión del predio, un campo de 138 hectáreas, donde se deberá invertir en cerramiento, accesos y servicios.
Indicó que se inicia ahora una etapa técnico-administrativa ante la provincia para lograr su denominación formal como parque industrial o polo productivo, con el objetivo central de generar empleo y oportunidades para los jóvenes.
Mitre destacó que Vera cuenta hoy con energía suficiente y de calidad, buena ubicación estratégica y conectividad vial, factores que la posicionan favorablemente para atraer inversiones.
«Hay un sueño que tenemos los verenses, que estamos dando pasos firmes hacia la concreción de esa gran meta, ese gran desafío, que es tener nuestro Parque Industrial», indicó.
– ¿En qué etapa está eso? ¿Cómo avanza eso?
– Bueno, ya hemos pedido a la jueza de primera instancia que disponga a la ejecución de la sentencia para que podamos tomar posesión del predio y comenzar las primeras intervenciones, porque hoy es un campo de 138 hectáreas donde hay que empezar a invertir, hacer un buen alambrado perimetral, un acceso, hay que llevar los servicios, hay que empezar a intervenir.
Pero viene una etapa más técnico-administrativa, donde se inicia un expediente en provincia para comenzar los trámites, para que eso sea denominado Parque Industrial, Área de Servicios o Polo Productivo. Puede tomar distintos nombres, pero la finalidad va a ser esa, de poder generar puestos de trabajo. O sea, que Vera pueda de una vez por todas ser capaz de crear fuentes de empleo.
Público y privado
Mitre no dudó en calificar que el futuro Parque Industrial representa «un cambio de paradigma para Vera. Es un cambio de paradigma totalmente, de poner a lo público, que hoy es importante en Vera, a construir a la par de lo privado. O sea, darle las condiciones al sector privado para que invierta, para que crezca, para que diversifique».
En ese sentido, enlazó que la importancia de contar con «energía de calidad, energía suficiente para abastecer el consumo domiciliario, pero también energía suficiente para ofrecerle al sector productivo. Ya tenemos una ciudad con mejores servicios, hay que seguir mejorándolos e incrementándolos».
En camino
«Vamos a encontrar una solución de fondo a los problemas, o al principal problema que tiene Vera hoy, que es la incapacidad de generar oportunidades de trabajo para los jóvenes, para los que hoy no tienen un trabajo estable con una economía de ingreso digno. A eso apuntamos, y en ese camino no nos vamos a desviar hasta que logremos esa meta», aseguró.
Asimismo, remarcó que «el predio está enclavado en un lugar estratégico, con rutas que nos comunican con todos los puntos cardinales, en la intersección de dos rutas nacionales, tenemos dos rutas provinciales que nos comunican con la costa, con el interior de nuestro departamento y nos permiten comunicarnos con el Chaco; o sea que hoy tenemos un lugar, estamos en un lugar privilegiado y además es una zona segura, por lo tanto estamos bien vistos en el país como una zona, una localidad que puede ofrecer ventajas comparativas y competitivas. Estamos en camino», situó.
Inauguración de la Estación Transformadora de Energía en diciembre de 2024.
Acompañamiento provincial
La intendenta fue enfática al señalar que la sinergia con el gobierno provincial es fundamental para llevar adelante estas obras.
– ¿Cuánto tiene que ver la sinergia que tienen con el gobierno de la provincia para poder llevar adelante este tipo de emprendimiento, proyectos, obras?
– Y, es imprescindible, es fundamental poder tener una sintonía perfecta con el gobierno de la provincia que conduce el gobernador Maximiliano Pullaro, porque en definitiva es quien nos facilita los recursos económicos y financiamientos para llevar adelante estas obras.
En estos últimos dos años la provincia está invirtiendo, si tomamos en cuenta la inversión que hizo la provincia en Vera para construir la Estación Transformadora de Energía, el equivalente a dos presupuestos y medio del presupuesto municipal del 2025.
Más de 23 mil millones de pesos para que Vera pueda avanzar rápidamente y dejar atrás tantos años de asignaturas pendientes sin resolver. Para eso está la política, para traer soluciones de fondo a los problemas recurrentes que venimos teniendo.
Paula Mitre formuló un anuncio respecto de «un espacio que hace muchos años está en situación de abandono, que estamos con una expectativa muy grande de poder recuperar, que es el edificio de Los Obreros del Norte».
Sobre el particular, dio a conocer que «estamos haciendo todas las gestiones para que próximamente podamos tener el permiso del INAES, para tenerlo bajo convenio y poder recuperarlo, reabrirlo, para poder restaurarlo y que pueda abrir sus puertas nuevamente».