Cañada de Gómez: el "Cosquín santafesino" tendrá cuatro noches de música popular y grandes artistas
Del 12 al 15 de febrero, y con respaldo de la Provincia, el Polideportivo Víctor y Agulino Carbonari será escenario de una nueva edición del emblemático festival con rock, folklore, ballets y gastronomía regional.
La apertura será con la “Luna Rock” y el cierre estelar de Los Abuelos de la Nada.
En el marco del Operativo Verano del Gobierno de Santa Fe, se presentó este jueves la 37ª edición del Festival “3 Lunas”, que se desarrollará del 12 al 15 de febrero en el Polideportivo Víctor y Agulino Carbonari de Cañada de Gómez, en el departamento Iriondo.
El encuentro -uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del sur provincial- reunirá durante cuatro noches música en vivo, danza, peñas, tradición y propuestas gastronómicas, con una programación que combina figuras nacionales y referentes consagrados del folclore, la cumbia y la música popular.
Entre los artistas confirmados se destacan Los Abuelos de la Nada, Diableros Jujeños, Los Lirios, Flor Paz, Campedrinos, Franco Massignani, el Dúo Coplanacu y el Indio Rojas, además de músicos locales y regionales seleccionados mediante convocatoria abierta para impulsar el talento santafesino.Un festival con identidad y proyección turística
En la presentación realizada en el bar Costa Litoral del Puerto de Santa Fe, la secretaria provincial de Turismo, Marcela Aeberhard, subrayó el valor simbólico del evento: “Las Tres Lunas reflejan la identidad de un pueblo y de toda una región. Nos llena de orgullo por el talento de sus artistas locales y por la capacidad de recibir a grandes referentes de la música popular argentina”.
La funcionaria invitó especialmente a visitantes de toda la provincia y de otras jurisdicciones: “Cañada de Gómez trabaja el turismo con mucha dedicación y compromiso comunitario. Este festival es una gran puerta de entrada para conocer su cultura, su gente y su patrimonio”.
De peña barrial a festival de alcance nacional
El intendente de Cañada de Gómez, Matías Chale, recordó el origen del encuentro: “Todo empezó hace muchos años con un escenario improvisado entre vecinos y un formato de peña barrial que fue creciendo hasta convertirse en un festival de proyección nacional”.
Este año, la tradicional grilla de “Tres Lunas” se amplía a cuatro noches con la incorporación de la Luna Rock, que abrirá el jueves con bandas provinciales y locales y el cierre central de Los Abuelos de la Nada.
Chale destacó además la participación de Franco Massignani, “embajador cultural de la ciudad”, quien se presentará el sábado junto a Flor Paz y Campedrinos, tras un 2025 con actuaciones en escenarios de todo el país.
“Sin el apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro y de la Secretaría de Turismo provincial, este crecimiento no hubiera sido posible”, señaló el intendente, y convocó al público a disfrutar “una grilla diversa con tango, folklore, rock nacional y toda la música popular argentina”.
Entradas y servicios
Las primeras tres jornadas del festival serán con entrada libre y gratuita. Solo la noche del viernes tendrá un abono de 20.000 pesos.
Habrá sillas disponibles en el predio, aunque la organización recomienda que los vecinos lleven reposeras para mayor comodidad. La programación completa puede consultarse en: https://lastreslunas.cdg.gob.ar/app/home.“El Cosquín santafesino”
La directora de Turismo Zona Sur, Claudia Rosenthal, definió al evento como “la Cosquín santafesina”: “Es una de las fiestas más lindas de la provincia, con espectáculos musicales y gastronómicos, y con la particularidad de que, en paralelo al escenario mayor, las peñas expresan la identidad cultural de la gente”.
Por su parte, el senador por Iriondo, Hugo Rasetto, destacó el arraigo del festival: “Aquí está la historia de los cañadenses que aman la música y la comparten con el mundo. La Provincia tomó esta celebración y la potenció como una de las más importantes de la región”.
Rasetto agradeció “a cada vecino que cultiva la música” y al Gobierno provincial “por poner en valor nuestra cultura y nuestras tradiciones”.