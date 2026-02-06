En el sur provincial

Cañada de Gómez: el "Cosquín santafesino" tendrá cuatro noches de música popular y grandes artistas

Del 12 al 15 de febrero, y con respaldo de la Provincia, el Polideportivo Víctor y Agulino Carbonari será escenario de una nueva edición del emblemático festival con rock, folklore, ballets y gastronomía regional.