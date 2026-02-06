Humboldt: presentaron una nueva campaña solidaria previa al inicio del ciclo lectivo
Con el objetivo de garantizar que cada niño y niña pueda comenzar el nuevo ciclo lectivo con los materiales necesarios, diversas instituciones de Humboldt impulsan una campaña solidaria de recolección de útiles escolares. La iniciativa convoca a toda la comunidad a colaborar hasta el 19 de febrero.
Bajo el lema “Entre todos, acompañamos el comienzo de clases”, la iniciativa apela al compromiso solidario de vecinos.
A pocos días del inicio de un nuevo ciclo lectivo, la comunidad de Humboldt puso en marcha una campaña solidaria de útiles escolares destinada a acompañar a niños y niñas en el regreso a las aulas. La propuesta busca que todos puedan comenzar las clases en igualdad de condiciones, con los elementos básicos para aprender, crecer y soñar.
Cómo colaborar con la campaña
La campaña invita a la comunidad a revisar en casa y donar útiles escolares en buen estado que ya no se utilicen, así como también materiales nuevos como cuadernos, lápices, gomas, reglas y otros elementos fundamentales para la actividad escolar.
Las donaciones pueden acercarse a distintos puntos habilitados en la localidad, entre ellos la Mutual CAS, Mutual CAJU, Mutual Centenario, la Biblioteca Popular “Beck y Herzog”, la Estación de Servicio Shell, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la Delegación Comunal de Colonia Nueva y la Parroquia Inmaculada Concepción.
La fecha límite para colaborar con la campaña solidaria es el 19 de febrero. Desde la organización remarcaron la importancia de acercar las donaciones con anticipación para poder realizar la distribución de los útiles antes del inicio del ciclo lectivo.
Trabajo conjunto de instituciones
La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Comuna de Humboldt, el Club de Madres Humboldt, la Biblioteca Popular “Beck y Herzog”, Rotary Humboldt, la Parroquia Inmaculada Concepción, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y AFA, con el acompañamiento de Mutual CAS, Mutual CAJU, Mutual Centenario y la Estación de Servicio Shell, representada por Eduardo y Gerardo Meyer.
Este trabajo articulado refleja el fuerte compromiso social de las instituciones locales y el valor de la solidaridad como eje para construir una comunidad más justa e inclusiva.
Desde la comuna local destacaron que cada donación representa una oportunidad concreta para que un niño o niña inicie las clases con entusiasmo y confianza. “Tu aporte, por pequeño que sea, hace la diferencia”, expresaron, invitando a toda la comunidad a sumarse y ser parte de este abrazo solidario que acompaña el comienzo de clases en Humboldt.