Departamento Las Colonias

Humboldt: presentaron una nueva campaña solidaria previa al inicio del ciclo lectivo

Con el objetivo de garantizar que cada niño y niña pueda comenzar el nuevo ciclo lectivo con los materiales necesarios, diversas instituciones de Humboldt impulsan una campaña solidaria de recolección de útiles escolares. La iniciativa convoca a toda la comunidad a colaborar hasta el 19 de febrero.