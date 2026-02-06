#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Departamento Las Colonias

Humboldt: presentaron una nueva campaña solidaria previa al inicio del ciclo lectivo

Con el objetivo de garantizar que cada niño y niña pueda comenzar el nuevo ciclo lectivo con los materiales necesarios, diversas instituciones de Humboldt impulsan una campaña solidaria de recolección de útiles escolares. La iniciativa convoca a toda la comunidad a colaborar hasta el 19 de febrero.

Bajo el lema “Entre todos, acompañamos el comienzo de clases”, la iniciativa apela al compromiso solidario de vecinos.Bajo el lema “Entre todos, acompañamos el comienzo de clases”, la iniciativa apela al compromiso solidario de vecinos.
Seguinos en
Por: 

A pocos días del inicio de un nuevo ciclo lectivo, la comunidad de Humboldt puso en marcha una campaña solidaria de útiles escolares destinada a acompañar a niños y niñas en el regreso a las aulas. La propuesta busca que todos puedan comenzar las clases en igualdad de condiciones, con los elementos básicos para aprender, crecer y soñar.

Mirá tambiénCómo seguir a El Litoral en Google Discover y recibir noticias al instante

Bajo el lema “Entre todos, acompañamos el comienzo de clases”, la iniciativa apela al compromiso solidario de vecinos, recordando que un pequeño gesto puede transformarse en una gran ayuda para quienes más lo necesitan.

Cómo colaborar con la campaña

La campaña invita a la comunidad a revisar en casa y donar útiles escolares en buen estado que ya no se utilicen, así como también materiales nuevos como cuadernos, lápices, gomas, reglas y otros elementos fundamentales para la actividad escolar.

Las donaciones pueden acercarse a distintos puntos habilitados en la localidad, entre ellos la Mutual CAS, Mutual CAJU, Mutual Centenario, la Biblioteca Popular “Beck y Herzog”, la Estación de Servicio Shell, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la Delegación Comunal de Colonia Nueva y la Parroquia Inmaculada Concepción.

Las mochilas pueden renovarse con pequeños arreglos.Bajo el lema “Entre todos, acompañamos el comienzo de clases”, la iniciativa apela al compromiso solidario de vecinos.

La fecha límite para colaborar con la campaña solidaria es el 19 de febrero. Desde la organización remarcaron la importancia de acercar las donaciones con anticipación para poder realizar la distribución de los útiles antes del inicio del ciclo lectivo.

Trabajo conjunto de instituciones

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Comuna de Humboldt, el Club de Madres Humboldt, la Biblioteca Popular “Beck y Herzog”, Rotary Humboldt, la Parroquia Inmaculada Concepción, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y AFA, con el acompañamiento de Mutual CAS, Mutual CAJU, Mutual Centenario y la Estación de Servicio Shell, representada por Eduardo y Gerardo Meyer.

Mirá tambiénEl pasado cobra vida: cómo El Litoral hizo hablar a los gobernadores de Santa Fe

Este trabajo articulado refleja el fuerte compromiso social de las instituciones locales y el valor de la solidaridad como eje para construir una comunidad más justa e inclusiva.

Bajo el lema “Entre todos, acompañamos el comienzo de clases”, la iniciativa apela al compromiso solidario de vecinos. Bajo el lema “Entre todos, acompañamos el comienzo de clases”, la iniciativa apela al compromiso solidario de vecinos.

Desde la comuna local destacaron que cada donación representa una oportunidad concreta para que un niño o niña inicie las clases con entusiasmo y confianza. “Tu aporte, por pequeño que sea, hace la diferencia”, expresaron, invitando a toda la comunidad a sumarse y ser parte de este abrazo solidario que acompaña el comienzo de clases en Humboldt.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Las Colonias

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro