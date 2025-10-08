Cómo seguir a El Litoral en Google Discover y recibir noticias al instante
Google lanzó una nueva función que permite a los usuarios seguir a sus medios preferidos y acceder a sus contenidos desde Discover y Google News. Te mostramos cómo activar el seguimiento de El Litoral y asegurarte de tener siempre a mano las noticias más importantes de la región y el país.
Nuevo botón de Google para seguir a tus medios preferidos: con un clic, El Litoral puede aparecer primero en tu Discover.
Para los lectores esto significa que El Litoral, el diario con más de un siglo de historia en la provincia, puede estar a un solo clic de distancia. Al activar el seguimiento, cada actualización, cobertura en vivo, análisis o nota especial aparecerá directamente en tu feed personalizado, junto con las recomendaciones que la propia plataforma adapta a tus intereses.
Seguir a El Litoral en Google es simple y permite acceder más rápido a las noticias.
El proceso es muy simple. Solo tenés que ingresar a nuestro perfil oficial en Google, disponible en este enlace y presionar el botón “Seguir” que aparece junto al nombre y el logo del diario. Con ese gesto, las noticias de El Litoral empezarán a mostrarse automáticamente en tu Discover y quedarán guardadas en la sección Seguidos de la aplicación.
Además, en la la app de Google, podés administrar todos los medios que seguís. En el apartado Intereses → Tus seguimientos, es posible revisar la lista completa, activar o desactivar notificaciones y ajustar la forma en que querés recibir la información. Así, la experiencia se vuelve personalizada, pero siempre con la garantía de estar leyendo contenido confiable y actualizado.
Seguir a El Litoral en Google es una manera práctica de no perderte nada de lo que pasa en Santa Fe y la región. Política, sociedad, deportes, cultura y las historias que marcan el pulso de la provincia estarán al alcance de tu mano en todo momento.
Con 107 años de trayectoria, El Litoral sigue sumando innovación para estar cada vez más cerca de sus lectores. Ahora también, con un clic en Google, podés asegurarte de llevar la información más relevante de Santa Fe a donde vayas.
Conocé las últimas noticias de Argentina y el mundo Gratis en tu celular
Los usuarios pueden seguir a El Litoral y acceder a sus contenidos desde la app y el buscador en cualquier momento.
¿No encontrás notas de El Litoral en tu feed?
Si después de seguir los pasos anteriores todavía no aparecen artículos, no te preocupes. Existen algunas formas de “enseñarle” a Google que te interesan las noticias de Santa Fe:
Búsqueda directa: escribí El Litoral en la barra de búsqueda de Google y, desde allí, vas a ver la opción para seguirnos.
Interactuá con el contenido: cada vez que abras y leas una nota de El Litoral, el algoritmo entiende que este tipo de información es relevante para vos y la mostrará con más frecuencia.
Preguntas frecuentes
📌 ¿Qué significa “seguir” a un medio en Google? Es una función que te permite elegir a tus medios preferidos para que sus noticias aparezcan primero en Google Discover y en la app de Google.
📌 ¿Dónde encuentro el botón para seguir a El Litoral? Podés acceder directamente A El Litoral desde 👉 acá . Allí verás el botón “Seguir” junto al nombre y logo del diario.
📌 ¿Qué cambia cuando empiezo a seguirlo? Las noticias de El Litoral se mostrarán con mayor frecuencia en tu feed de Discover y quedarán guardadas en la sección Seguidos de la app de Google.
📌 ¿Puedo administrar a quiénes sigo? Sí. Desde la app de Google, entrá a Configuración → Intereses → Tus seguimientos. Allí podés revisar la lista, activar notificaciones o dejar de seguir a un medio cuando quieras.
📌 ¿Qué beneficios tengo al seguir a El Litoral? Accedés rápidamente a noticias confiables, actualizadas y relevantes de Santa Fe y la región, con la seguridad de estar informado por un medio con más de 100 años de trayectoria.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.