"Los Temas del Día" superó los 30 millones de reproducciones y reafirma su liderazgo informativo

Con transmisiones ininterrumpidas de lunes a lunes desde su lanzamiento en 2020, el podcast “Los Temas del Día”, producido por El Litoral y conducido por Gustavo Ocampo, alcanzó un nuevo hito: 30 millones de reproducciones en las principales plataformas de audio.
Desde 2020 al aire sin interrupciones, “Los Temas del Día” celebra sus cuatro años con una marca récord: más de 30 millones de escuchas.
Disponible en Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast y también en www.ellitoral.com, el programa ofrece cada mañana un panorama ágil, confiable y completo de los principales acontecimientos a nivel local, nacional e internacional.
Conducido por Gustavo Ocampo, el ciclo diario de El Litoral suma oyentes en todo el país y se consolida como un referente de información confiable.
“El compromiso con la objetividad y la precisión ha sido clave para este crecimiento. La audiencia confía en nuestro enfoque claro y directo de las noticias”, destacó Ocampo.
A lo largo de sus cuatro años, el podcast sumó oyentes de todas partes del país que buscan informarse en pocos minutos sobre política, economía, sociedad, deportes, cultura y tecnología, y se transformó en un recurso diario imprescindible para miles de santafesinos y usuarios de todo el país.
Presente en los hogares y en movimiento
El resumen diario también puede escucharse a través de dispositivos con Google Assistant. Con solo decir “Ok Google, decime las noticias”, los usuarios acceden al informe actualizado de El Litoral desde sus teléfonos, vehículos con Android Auto o parlantes inteligentes.
Cómo configurarlo
- En tu celu, mantén presionado el botón de inicio, o decí simplemente en voz alta “Ok Google”.
- Tocar el icono con nuestro rostro, en la esquina superior derecha de esa pequeña ventana emergente
- Abre la configuración de nuestra cuenta: en Servicios hay que buscar Noticias
- Luego, Agregar fuentes de noticias y elegir El Litoral
- Ya está configurado: ahora al decir "OK Google, decime las noticias" se escuchará el resumen diario de El Litoral, tanto en el teléfono, en el auto (con Android Auto) o en hogar con Google Home.
