Del Teatro Colón al puerto de Santa Fe

Arte sin fronteras: el Programa Intercomunal de Bandas escribe un nuevo capítulo

El Programa Intercomunal de Bandas vuelve a marcar un hito en la escena cultural argentina. Con una producción audiovisual de alto nivel en la terraza del hotel ubicado en la zona portuaria, el rock nacional se eleva sobre el puerto de Santa Fe para reafirmar una identidad artística que no reconoce límites geográficos ni estéticos. Será el 23 de febrero.