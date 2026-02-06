Arte sin fronteras: el Programa Intercomunal de Bandas escribe un nuevo capítulo

El Programa Intercomunal de Bandas se ha consolidado como mucho más que un proyecto musical. Es un verdadero ecosistema donde educación, arte y comunidad conviven para generar producciones de excelencia.
El Programa Intercomunal de Bandas vuelve a marcar un hito en la escena cultural argentina. Con una producción audiovisual de alto nivel en la terraza del hotel ubicado en la zona portuaria, el rock nacional se eleva sobre el puerto de Santa Fe para reafirmar una identidad artística que no reconoce límites geográficos ni estéticos. Será el 23 de febrero.
Su recorrido da cuenta de una visión clara: derribar fronteras, unir territorios y posicionar el talento regional en escenarios de máxima jerarquía.
Esa filosofía lo llevó a transitar espacios considerados sagrados para la cultura nacional, como el Teatro Colón y el Congreso de la Nación, así como ámbitos profundamente simbólicos para la identidad santafesina, entre ellos la Casa de la Cultura y el Museo de la Constitución.
Cada presentación no solo fue un concierto, sino una declaración artística y política: la cultura como herramienta de integración y proyección.
Uno de los momentos más significativos del recorrido fue la producción realizada en la Basílica de Guadalupe, una obra que trascendió fronteras y cruzó el Atlántico para presentarse en el Festival Internacional de Mascalucía, en Italia.
Allí, la propuesta santafesina brilló en una colaboración histórica junto al Coro Gospel de Módica y Rosolini, dejando una marca indeleble en la escena coral y musical europea.
Esa misma búsqueda de excelencia artística impulsó la evolución de la versión Latin Blues de “La Pantera Rosa”, que debutó en 2023 en la Legislatura provincial y hoy regresa renovada, con mayor madurez estética y sonora.
El próximo 23 de febrero, el escenario se vuelve vertical.
La terraza del Hotel Los Silos, emblema del patrimonio industrial de la zona puerto, será el espacio elegido para una producción audiovisual de alta gama. Allí, el hormigón histórico dialogará con el cielo y el río, dando marco a una obra que busca capturar la identidad regional con una impronta cinematográfica única.
No se trata solo de un show, sino de una apuesta estética y conceptual: llevar la música a las alturas para contar, desde otro punto de vista, quiénes somos y hacia dónde vamos como comunidad cultural.
El corazón de esta jornada será el rock nacional, encarnado en la potencia artística de Pilar y Felicia. Con una puesta en escena urbana, intensa y contemporánea, las artistas representan el pulso creativo de las comunidades que integran el programa.