Derechos del consumidor

Cambios en el botón de baja y arrepentimiento: qué pueden pedir ahora las empresas a los usuarios

Una nueva disposición del Ministerio de Economía aclaró que las empresas podrán verificar la identidad de los consumidores que soliciten la baja de un servicio o ejerzan el derecho de arrepentimiento, siempre que se trate de mecanismos razonables y no impliquen trabas adicionales.