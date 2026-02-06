El Hospital Suchón suma un nuevo espacio clave para la rehabilitación en San Carlos Centro
El Gobierno de San Carlos Centro continúa con la construcción del nuevo sector de Rehabilitación en el Hospital Pedro Suchón. La obra, ejecutada con recursos municipales, permitirá ampliar y mejorar la atención en distintas áreas de la salud.
El Gobierno de San Carlos Centro avanza con la obra de construcción del nuevo sector de Rehabilitación en el Hospital Pedro Suchón, una intervención clave para mejorar y ampliar los servicios de salud en la ciudad. El edificio se emplaza en el sector sudoeste del predio donde se encuentra el histórico hospital.
El proyecto fue diseñado de manera conjunta entre el Municipio y el equipo de profesionales del SAMCo, contemplando las necesidades actuales y futuras de atención en rehabilitación.
El nuevo espacio contará con casi 200 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en cuatro consultorios, área de recepción, gimnasio, sanitarios y office, conformando un ámbito moderno y funcional para la atención de pacientes.
El sector estará destinado a brindar servicios de rehabilitación traumatológica y neurológica, además de atención en salud mental y trastornos del aprendizaje, ampliando así el alcance de las prestaciones que ofrece el Hospital Suchón a la comunidad.
Mejoras
La construcción se lleva adelante íntegramente con fondos propios del Municipio, en el marco de una planificación por etapas y con una fuerte apuesta a la inversión en infraestructura sanitaria.
Gastronomía, arte y música
San Carlos Centro se prepara para vivir una nueva edición de uno de los eventos culturales y gastronómicos más esperados del calendario local. El sábado 21 de febrero, a partir de las 20:00 horas, se desarrollará la 5ª edición del San Carlos Food en el Paseo Parque de la Ciudad, consolidándose como una verdadera fiesta de sabores, música y encuentro social.
El evento contará con un amplio patio de comidas, que ofrecerá diversas propuestas gastronómicas, acompañado por expresiones artísticas y espectáculos musicales para todos los gustos.
El San Carlos Food se destaca por su impronta familiar y comunitaria, con un espacio especialmente pensado para recorrer, compartir y disfrutar. Además de las opciones culinarias, el público podrá visitar el Paseo de Artesanos Sancarlinos, donde emprendedores locales exhibirán y comercializarán sus producciones, fortaleciendo la economía creativa de la ciudad.
La propuesta artística comenzará a las 21:30 horas con la presentación de La Pegaband, que aportará todo el ritmo y la energía de la cumbia santafesina.
Más tarde, desde las 23:00, será el turno de Los Waynas, con un repertorio cargado de folclore festivalero, invitando a disfrutar de las raíces musicales argentinas.
La noche continuará desde la medianoche con la actuación de DJ Lauti Banni, quien animará la pista con una selección musical pensada para bailar hasta el final del evento.
Un espacio para compartir en comunidad
Bajo el lema “San Carlos Food, para vivirlo en familia y disfrutarlo en comunidad”, la iniciativa busca generar un espacio de encuentro accesible, al aire libre y abierto a toda la comunidad, reforzando el vínculo social y cultural entre vecinos y visitantes.
La entrada será libre y gratuita, facilitando la participación de todos los sectores de la comunidad.
El evento es organizado por el Gobierno de San Carlos Centro, en el marco de su política de promoción cultural y comunitaria, bajo el lema “Construyendo Futuro”.
Con una propuesta que combina sabores, arte y música, el San Carlos Food promete una nueva noche de celebración y encuentro, reafirmando su lugar como uno de los eventos destacados del verano sancarlino.