Inclusión

San Jerónimo Norte relanza el espacio "Soy maYOr" para personas mayores

El espacio comunitario “Soy maYOr” vuelve a abrir sus puertas en San Jerónimo Norte con una nueva propuesta destinada a personas mayores de 60 años. A partir del 24 de febrero, el programa ofrecerá jornadas semanales de movimiento, juegos y charlas informativas, promoviendo el bienestar, la participación y la vida activa.