San Jerónimo Norte relanza el espacio "Soy maYOr" para personas mayores

El espacio comunitario “Soy maYOr” vuelve a abrir sus puertas en San Jerónimo Norte con una nueva propuesta destinada a personas mayores de 60 años. A partir del 24 de febrero, el programa ofrecerá jornadas semanales de movimiento, juegos y charlas informativas, promoviendo el bienestar, la participación y la vida activa.
Con el objetivo de promover una vida activa, saludable y socialmente integrada, la comunidad de San Jerónimo Norte vuelve a poner en marcha el espacio “Soy maYOr”, una propuesta especialmente diseñada para personas mayores de 60 años.
La iniciativa retoma sus actividades durante el año 2026, renovando energías y sumando nuevas instancias de encuentro y participación.
El programa contempla jornadas semanales que combinan actividades de movimiento, juegos recreativos y charlas informativas, orientadas a fortalecer la salud física, el bienestar emocional y los vínculos sociales.
Se trata de un espacio inclusivo, pensado para que las personas mayores puedan mantenerse activas, compartir experiencias y disfrutar de propuestas adaptadas a sus intereses y necesidades.
Las actividades de “Soy maYOr” se desarrollarán todos los martes, en el horario de 9 a 11, en las instalaciones del Club Católico de San Jerónimo Norte. El inicio del ciclo está previsto para el martes 24 de febrero.
Las inscripciones se habilitarán a partir del 9 de febrero de 2026 y podrán realizarse de manera presencial en el Punto Violeta, ubicado en Padre Enrique Niemann 848, o telefónicamente al 03404 15459989. Para completar el trámite será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad.
Desde la organización destacaron la importancia de contar con espacios que promuevan el envejecimiento activo y el encuentro comunitario, fortaleciendo la autonomía, la participación y la calidad de vida de las personas mayores.
“Soy maYOr” se consolida así como una propuesta que apuesta al cuidado integral y al protagonismo de quienes forman parte activa de la comunidad.
La Municipalidad de San Jerónimo Norte comunicó que desde el jueves 5 la Plaza Independencia permanecerá cerrada al público de forma temporaria, debido a la ejecución de una serie de obras de mejora y mantenimiento integral en el predio.
El cerramiento del espacio es de carácter preventivo y responde a la necesidad de garantizar la seguridad de vecinos y vecinas, especialmente durante el desarrollo de las tareas previstas.
Según se informó, las obras abarcan distintos aspectos de la infraestructura de la plaza, con intervenciones orientadas a mejorar tanto la funcionalidad como el estado general del espacio público. Los trabajos incluyen:
Mejoras eléctricas, para optimizar la iluminación y la seguridad. Tareas de pintura, destinadas a renovar y embellecer los distintos sectores. Mantenimiento de los juegos infantiles, garantizando condiciones seguras para su uso. Nivelación del suelo, para mejorar la circulación y el uso del predio.
Adecuación de desagües pluviales, con el objetivo de evitar anegamientos. Poda y trabajos de arbolado, orientados al cuidado del patrimonio verde y la prevención de riesgos.
Desde el municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos, con el objetivo de ofrecer lugares más seguros, accesibles y agradables para el encuentro y la recreación.
Asimismo, agradecieron la comprensión de la comunidad durante el período de cierre, remarcando que se trata de obras necesarias para mejorar la calidad del espacio y su uso cotidiano.
“Muy pronto vamos a volver a encontrarnos en una plaza más segura, ordenada y mejorada para el disfrute de toda la comunidad”, señalaron desde la Municipalidad, anticipando que una vez finalizadas las tareas se reabrirá el espacio renovado para el uso de vecinos y vecinas de todas las edades.