Protesta y anuncios

Cococcioni aseguró que la de Pullaro es una "gestión pro policía y pro fuerzas de seguridad"

El ministro de Seguridad describió la batería de medidas enunciadas para mejorar la situación de los uniformados, y valoró que pese al "clima de descontento de estos días, no se vieron afectados los niveles de operatividad" de la institución. "Todo lo que podamos darles siempre me va a parecer poco", aseveró.