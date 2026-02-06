Cococcioni aseguró que la de Pullaro es una "gestión pro policía y pro fuerzas de seguridad"
El ministro de Seguridad describió la batería de medidas enunciadas para mejorar la situación de los uniformados, y valoró que pese al "clima de descontento de estos días, no se vieron afectados los niveles de operatividad" de la institución. "Todo lo que podamos darles siempre me va a parecer poco", aseveró.
Cococcioni presentó las medidas provinciales para reforzar el cuidado y los ingresos del personal policial.
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, detalló la batería de medidas anunciadas por el gobierno provincial este jueves por la noche, en medio de un clima de descontento expresado por la policía a través de protestas esencialmente en Rosario pero también en esta capital. Uno de los detonantes de las manifestaciones fue el suicidio de otro efectivo – oriundo de la ciudad de Vera-, quien se quitó la vida frente a la sede rosarina de Infantería. Las medidas son de carácter económico pero también de contención para reforzar la atención de salud mental de los uniformados.
"Empezamos una gestión hace dos años con la misión de devolverle la paz a la provincia, y la policía nos ha respondido – sostuvo el ministro-. Sobre esa base, lo que queremos decir, en primer lugar, es que todo lo que podamos fortalecer, acelerar y priorizar para las fuerzas, lo vamos a hacer… Estamos abiertos a escuchar las necesidades del personal y todo lo que tengamos que hacer para que el policía esté mejor, lo vamos a tomar".
El plan incluye asistencia en salud mental, transporte gratuito, alojamiento y nuevos suplementos salariales.
Pro policías
El funcionario aseguró que para la actual administración, "la inversión en seguridad es prioritaria", y valoró que "aun en el clima de descontento de estos días, no se vieron afectados los niveles de operatividad" de la fuerza. "Se manifestó el descontento respetando la seguridad de los santafesinos - enfatizó-. Lo que se planteaba era razonable. Somos una gestión pro policía y pro fuerzas de seguridad. Nunca vamos a tener un gesto de desvalorización hacia ellos; estamos agradecidos con ellos", sostuvo.
Cococcioni aseguró que "todo lo que podamos darle (a las fuerzas de seguridad) siempre me va a parecer poco", y destacó que las medidas anunciadas se implementarán "con un gran esfuerzo económico". Algunas de esas disposiciones ya están definidas y serán instrumentadas de manera inmediata, en tanto que otras están en proceso y serán de aplicación gradual.
Las protestas policiales en Rosario y Santa Fe marcaron el contexto de los anuncios del gobierno provincial.
Los anuncios
En materia sanitaria, la Provincia pondrá en marcha un programa de cobertura integral de salud mental sin costo ni coseguro para los efectivos que se sumen. Incluirá atención profesional, provisión farmacológica y acompañamiento al grupo familiar, entendiendo que la tarea policial impacta también en el entorno cercano.
En segundo lugar, se ampliará el transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias en los recorridos actuales, para reducir tiempos de traslado y gastos de bolsillo de quienes cumplen funciones en grandes centros urbanos. Según precisó el ministro, actualmente se invierten "mil millones de pesos por mes para el transporte gratuito del personal".
En tercera instancia, se garantizará alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos con residencia en otras localidades, en condiciones equivalentes a las que hoy reciben las fuerzas federales desplegadas en territorio provincial. Asimismo, se estudiará un programa para quienes alquilen una vivienda en el lugar de destino. "Apoyaremos a quienes deseen alquilar en el lugar de trabajo", expresó Cococcioni.
Ingresos
En materia de ingresos del personal, el ministro anunció que se avanza hacia un nuevo sistema de suplementos salariales que, en lo inmediato, implicará la creación de tres nuevos.
Se estableció un plus económico para personal de calle en ciudades priorizadas: Suboficiales, oficiales, subinspectores e inspectores que realicen tareas de calle en las localidades de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé, recibirán un plus de 500.000 pesos mensuales.
Por otra parte, quienes sean conductores de patrulleros en cualquier lugar de la provincia, tendrán un plus extra de 250.000 pesos por mes.
Finalmente, se otorgará un plus de 250.000 pesos por mes a los efectivos que cumplan tareas en calle en el resto de las localidades de los departamentos La Capital y Rosario, y de los departamentos Caseros, Castellanos, Constitución, General López y San Lorenzo.
En otro orden, se anunció una duplicación en el monto de la Tarjeta Alimentaria que de 80 mil pesos mensuales pasará a 160 mil. Asimismo, se estableció que el valor de la hora OSPE pasará de 5.500 a 8.000 pesos (un aumento del 31%), como también el adicional, excepto en un partido de alto riesgo, que pasará de 11 a 21.000 pesos.
Con estos valores, un caminante de la Brigada de Orden Urbano con el plus más bajo de los anteriores asignados cobrará $ 1.650.000; un chofer de Comando Radioeléctrico o moto, entre 1.900.000 y 2.300.000; un operador de Brigada de Explosivos, si no es chofer 2.450.000, y si además es chofer 2.700.000. Todo esto, en la jerarquía más baja y sin antigüedad.