Alarma por los episodios recientes

Cococcini aseguró que 560 policías están en seguimiento psicológico

El ministro admitió la preocupación por los casos de suicidio, autolesión o agresiones. Y sostuvo que están en marcha políticas para abordar la situación, que consideró "multicausal". La mira en consumos problemáticos y violencia de género.