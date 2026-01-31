Hallaron sin vida a un policía en un descampado de la ciudad de Rosario

Un agente de la Policía de la provincia de Santa Fe fue hallado sin vida en la madrugada de este sábado en un terreno descampado en inmediaciones de Cafferata al 5100 de la ciudad de Rosario.
Ocurrió en horas de la madrugada y aún se investiga el caso para determinar los detalles de la muerte.
El cuerpo lo encontró su esposa, luego de recibir un llamado del propio fallecido con la ubicación donde fue descubierto muerto minutos más tarde. La mujer dio aviso al personal policial aproximadamente a las 2:45 horas y comentó que al llegar al sitio se encontró con el cuerpo ya sin signos vitales.
Según la información preliminar, el cuerpo presentaba una herida compatible con el uso de un arma de fuego. El hallazgo se produjo en un predio abierto, donde no se constató la presencia de una carta o escrito que explicara o anuncie lo sucedido, pese a que inicialmente se había mencionado la posibilidad de que el efectivo policial se hubiera quitado la vida.
Personal policial y servicios de emergencia trabajaron en el lugar, constatando el deceso. La escena fue preservada para las actuaciones correspondientes y se dio intervención a las autoridades judiciales de turno.