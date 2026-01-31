Tras denuncias anónimas

Se realizó un megaoperativo antidrogas en cinco ciudades de la provincia de Santa Fe

La PDI y la Prefectura Naval realizaron 18 allanamientos simultáneos en la capital provincial, Sauce Viejo, Esperanza, San Carlos Centro y San Justo. Hubo 14 detenidos, cuatro aprehendidos, 24 adultos y 14 menores identificados, además del secuestro de drogas, dinero, armas y otros elementos de interés para la causa.