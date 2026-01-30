Viajaban con drogas y un arma en Neuquén: fueron detenidos

Una pareja fue detenida en la localidad neuquina de Senillosa luego de ser interceptada en un control vehicular de rutina, donde personal de Gendarmería Nacional detectó que transportaban drogas y un arma de fuego sin la correspondiente autorización.
Control vehicular sobre la ruta
El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos de Gendarmería detuvieron la marcha de un Fiat Palio en el que se trasladaban dos personas. Tras verificar la documentación del vehículo y de sus ocupantes, se realizó una inspección preventiva mediante un escáner móvil, como parte del protocolo habitual.
Durante el escaneo, los gendarmes advirtieron la presencia de un arma de fuego dentro de una mochila. Al revisarla, constataron que se trataba de una pistola Bersa calibre 9 milímetros, cargada con 10 municiones, la cual no contaba con autorización legal para ninguno de los ocupantes del rodado.
Drogas ocultas en una cartera
De manera inmediata, la mujer involucrada reconoció que llevaba estupefacientes entre sus pertenencias. Al inspeccionar su cartera, el personal encontró 31 dosis de cocaína y una dosis de marihuana, todas fraccionadas y listas para su consumo.
Ante esta situación, la Gendarmería procedió al secuestro del arma, las municiones y las sustancias ilegales. En tanto, la pareja fue trasladada y quedó detenida en la Comisaría N° 11 de la localidad de Senillosa, a disposición de la Justicia.