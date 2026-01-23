Lectura del veredicto

Terminó en condena el primer juicio oral por microtráfico realizado en los tribunales de Santa Fe

La justicia provincial impuso una pena de 5 años de prisión y declaración de reincidencia para un hombre de 43 años que vendía cocaína en la ciudad de Coronda. El día de su detención le secuestraron una pistola 9 mm robada a la fuerza policial.