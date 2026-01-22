Un detenido con drogas en la plaza de barrio El Pozo; otros cinco fueron demorados

Un procedimiento policial desarrollado durante la noche del miércoles en barrio El Pozo culminó con el secuestro de estupefacientes, la aprehensión de un hombre de 47 años y la demora de otras cinco personas. El operativo se realizó en una plaza del sector este del citado complejo habitacional y contó con la intervención de la Fiscalía de turno.
El hecho ocurrió en Plaza Fray Suárez, ubicada en barrio El Pozo, jurisdicción de la Comisaría 25ª. Allí, personal del Comando Radioeléctrico realizaba recorridas preventivas cuando advirtió la presencia de varias personas reunidas en actitud sospechosa dentro del espacio verde.
Ante la situación, los uniformados decidieron intervenir e iniciaron tareas de identificación y chequeo preventivo, con apoyo de móviles de la Unidad Regional I.
Identificación y el hallazgo
Durante el procedimiento, los efectivos revisaron las pertenencias de los presentes. En ese contexto, a un hombre de 47 años se le halló una bolsa transparente que contenía una sustancia compatible con estupefacientes, por lo que se dio inmediato aviso a la autoridad judicial.
El hallazgo derivó en la adopción de medidas legales y el secuestro del material encontrado.
Aprehensión y demoras
Como consecuencia del procedimiento, se dispuso la aprehensión del hombre en cuya poder se encontró la sustancia, además de la demora de otras cinco personas que se encontraban en el lugar. Asimismo, se procedió al resguardo de un menor de edad, conforme a los protocolos vigentes.
Todos los involucrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor.
Del hecho fue notificada la Fiscalía de turno, que impartió directivas para el avance de la causa, caratulada como procedimiento por estupefacientes. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Comisaría 25ª, mientras se aguardan los resultados de las pericias correspondientes.