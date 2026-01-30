Salta: detenido por abuso sexual murió tras una pelea entre internos
El hecho ocurrió en la localidad de Joaquín V. González, donde un hombre de 52 años sufrió una descompensación tras un incidente y falleció luego de ser trasladado al hospital local. La Justicia provincial investiga lo sucedido.
Lo detuvieron por abuso murió a las pocas horas e investigan si fue atacado por otros internos
La Justicia de Salta avanza en la investigación por la muerte de un hombre de 52 años que se encontraba detenido en una comisaría de la ciudad de Joaquín V. González. El fallecimiento ocurrió luego de una pelea entre internos, en un hecho que generó la intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal.
El origen del caso se remonta a una denuncia por presunto abuso sexual contra una menor en el barrio Francisco Arias. Al tomar conocimiento del caso, los vecinos de la zona retuvieron y agredieron al sospechoso antes de la intervención de las fuerzas de seguridad, lo que motivó su traslado a la comisaría y su permanencia bajo arresto desde la noche del lunes.
Según la información oficial, el episodio se produjo en la Comisaría Primera de esa localidad salteña, donde el detenido, que estaba alojado por una causa de abuso sexual, sufrió una descompensación tras un incidente ocurrido entre personas privadas de la libertad. La situación se habría desatado días atrás y es materia de análisis por parte de la Justicia.
Traslado alhospital yfallecimiento
Como consecuencia del episodio, el hombre fue trasladado con vida al hospital local, donde recibió atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció aproximadamente una hora después de haber ingresado al centro asistencial. Las circunstancias exactas que derivaron en su muerte aún están siendo evaluadas.
La autopsia será clave para determinar la causa de la muerte.
La investigación está a cargo de la fiscal penal 1 de Anta, en turno de feria, María Celeste García Pisacic, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido. Entre ellas, se dispuso la intervención del personal de Criminalística para documentar la escena, la toma de testimonios y el secuestro de elementos que puedan resultar relevantes para la causa.
Autopsia y peritajesforenses
Asimismo, la fiscalía ordenó el traslado del cuerpo a la ciudad de Salta para la realización de la autopsia correspondiente, que estará a cargo del Servicio de Tanatología Forense. Los resultados de ese estudio serán clave para determinar las causas del fallecimiento y establecer si existieron responsabilidades penales en el marco del hecho investigado.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas diligencias en los próximos días.