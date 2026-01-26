Murió un nene de dos años en La Plata luego de atragantarse con comida

Un trágico episodio doméstico ocurrió el sábado por la noche en la localidad platense de Tolosa y terminó con la muerte de un nene de dos años. El menor, identificado como Mahún Líam, se encontraba cenando en su vivienda cuando sufrió una obstrucción en las vías respiratorias que resultó fatal.
El accidente en la vivienda
El hecho tuvo lugar en una casa ubicada sobre la calle 521. En un momento de la cena, el niño se atragantó con un alimento y comenzó a presentar serias dificultades para respirar, lo que generó una situación de extrema urgencia.
Al advertir lo que ocurría, su madre, Milagros Mahún, decidió trasladarlo de inmediato en un vehículo particular hacia un centro de salud, ante la gravedad del cuadro.
El traslado de urgencia
Según el parte policial de la Comisaría 6ta de Tolosa, el episodio se desencadenó cerca de las 21:20. La mujer condujo directamente hasta la guardia del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, con la esperanza de que el pequeño pudiera recibir atención médica a tiempo.
Sin embargo, al arribar al nosocomio, el niño ya no presentaba signos vitales.
Los intentos de reanimación
El personal médico de guardia inició de manera inmediata maniobras de reanimación cardiopulmonar para intentar revertir la situación. Pese a los esfuerzos desplegados, el equipo de salud no logró estabilizarlo y, alrededor de las 21:50, se confirmó oficialmente su fallecimiento.
La causa fue caratulada de forma preventiva como “Averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 11 del Departamento Judicial de La Plata.
Las autoridades ordenaron la intervención de peritos, el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia y el trabajo del Gabinete Técnico Operativo, que ya avanza en el lugar para determinar las circunstancias exactas del hecho.