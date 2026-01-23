Córdoba: un hombre murió ahogado en el río Anisacate mientras nadaba con su hijo
El hecho ocurrió durante la siesta en un balneario del valle de Paravachasca, donde la víctima desapareció de la superficie y fue rescatada sin signos vitales pese a las prolongadas maniobras de reanimación.
A pesar de que intentaron reanimarlo por casi una hora, el personal de emergencia lo declaró muerto en el lugar.
Un hombre de 50 años murió ahogado este jueves en el río Anisacate, en un sector ubicado en el límite entre las localidades de Villa La Bolsa y Anisacate, en el valle de Paravachasca, provincia de Córdoba. El hecho ocurrió cuando se metió al agua junto a su hijo y, en un momento, dejó de salir a la superficie.
El trágico episodio se registró durante la siesta, cuando la víctima, oriunda de la ciudad de Córdoba capital, se encontraba en un balneario de la zona acompañado por su esposa y su hijo de 11 años. Mientras permanecían en el sector de piletones del río, cuya profundidad ronda entre los dos y dos metros y medio, el hombre desapareció de la superficie del agua.
La situación generó una inmediata alarma entre quienes se encontraban en el lugar, lo que activó un rápido operativo de rescate con la participación de guardavidas, voluntarios y personal de la Guardia Urbana.
Intentosdereanimación
Una vez que el hombre fue retirado del agua, el guardavidas del sector comenzó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se extendieron durante unos 45 minutos. A esas tareas se sumaron vecinos y personal de seguridad que colaboraron en el operativo.
Minutos después arribó un equipo médico, que continuó con las maniobras de resucitación durante aproximadamente diez minutos más. Pese a los esfuerzos desplegados, los profesionales constataron el fallecimiento en el lugar. Las autoridades evalúan si la víctima presentaba alguna condición de salud previa que pudiera haber influido en el desenlace.
Investigación
La Fiscalía de Instrucción 1 de Alta Gracia, a cargo de la fiscal Luciana Sosa, tomó intervención en el caso y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. En ese marco, se aguarda el resultado de la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte.
Un hombre se arrojó al río a nadar con su hijo y murió ahogado.
En el procedimiento también intervinieron efectivos del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de Córdoba, quienes realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar del hecho.
Tras lo ocurrido, desde el municipio de Anisacate se activó un protocolo de contención para asistir emocionalmente a la familia de la víctima, con especial atención al niño que presenció el episodio. Las autoridades locales destacaron el trabajo conjunto de los distintos servicios de emergencia que participaron del operativo.