Actualizaron con Inteligencia Artificial el rostro de Lian Flores para reforzar su búsqueda

El caso de Lian Flores, el niño que desapareció en la provincia de Córdoba a comienzos de 2025, volvió a tomar relevancia pública a partir de una decisión clave de la Justicia. Se difundió una actualización de su rostro realizada con Inteligencia Artificial, con el objetivo de mostrar cómo podría verse hoy y reforzar la búsqueda a nivel nacional.
La medida se da cuando está próximo a cumplirse un año desde el inicio de los rastrillajes, en una causa que, pese al despliegue inicial y a múltiples líneas investigativas, todavía no logró dar con el paradero del menor.
Desde el Ministerio Público Fiscal provincial explicaron que las imágenes fueron elaboradas a partir de fotografías previas del niño mediante un proceso de progresión facial, una técnica que permite proyectar cambios físicos propios del crecimiento. El propósito central es facilitar su reconocimiento y ampliar las posibilidades de que alguien pueda aportar un dato relevante.
Las autoridades insistieron en la importancia de la difusión masiva del nuevo retrato, al considerar que el paso del tiempo modifica los rasgos y puede dificultar la identificación si se mantienen imágenes antiguas. En ese marco, se volvió a solicitar la colaboración de la ciudadanía ante cualquier información que permita avanzar en la causa.
Para canalizar datos, se encuentran habilitados los canales oficiales de emergencia y la Unidad Judicial de Bell Ville. Además, continúa vigente una recompensa provincial y nacional que alcanza los $30 millones para quienes aporten información fehaciente sobre el paradero del niño.
El pequeño está desaparecido desde el 22 de febrero de 2025
El día que Liandesapareció
Lian fue visto por última vez en su vivienda familiar. De acuerdo con el testimonio de sus padres, el niño dormía la siesta y, al despertar, notaron que ya no se encontraba en la casa. La denuncia se realizó de inmediato y dio lugar a un operativo de gran magnitud.
En las primeras horas se desplegaron rastrillajes intensivos con la participación de fuerzas policiales, bomberos voluntarios, perros entrenados, drones y helicópteros. La gravedad del hecho llevó a la activación del Alerta Sofía, el protocolo nacional diseñado para casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes en situaciones de alto riesgo.
Pese al esfuerzo inicial y a la cobertura territorial, los operativos no lograron resultados concluyentes, lo que abrió paso a nuevas hipótesis investigativas.
La investigación por el niño perdido sigue sumando capítulos.
Líneas deinvestigación
Con el correr de los meses, la causa fue sumando distintos elementos que complejizaron el escenario. Una de las líneas analizadas se vinculó con la situación económica de la familia, ya que poco tiempo antes de la desaparición el padre de Lian había solicitado un préstamo de $10 millones para la compra de maquinaria.
Otro aspecto que despertó atención fue una visita familiar previa a la desaparición. Semanas antes, la abuela del niño había estado en el domicilio y realizó una lectura de hojas de coca, una práctica cultural tradicional, en la que habría advertido sobre posibles riesgos y la necesidad de cuidar especialmente a los menores. El dato fue incorporado al expediente como parte del contexto.
Testimonios
Los relatos de vecinos también aportaron información que derivó en nuevas diligencias. Algunos afirmaron haber observado vehículos que llamaron la atención en las inmediaciones del barrio, entre ellos una camioneta blanca con vidrios polarizados que habría ingresado y salido rápidamente de la zona el día de la desaparición.
Estas declaraciones motivaron allanamientos y el secuestro de rodados similares, aunque hasta el momento no se logró reunir evidencia contundente que permita vincularlos de manera directa con la desaparición de Lian.
A casi un año del hecho, la investigación continúa abierta y sin certezas. La difusión del rostro actualizado con Inteligencia Artificial busca renovar la atención pública y sostener la esperanza de que un dato, por mínimo que parezca, permita acercarse a la verdad.